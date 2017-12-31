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خلال 24 ساعة.. تسجيل 4 إصابات بأنفلونزا الطيور في الرياض

خلال 24 ساعة.. تسجيل 4 إصابات بأنفلونزا الطيور في الرياض
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تواصل – واس:

سجلت وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 4 إصابات جديدة لإِنْفِلْوَنْزَا الطيور H5N8 بين الطيور، في مدينة الرياض، ومحافظة ضرما في منطقة الرياض، جميعها في أحواش تربية تقليدية.

جاء ذلك ضمن الإيجاز الصحفي الذي تصدرها الوزارة يَوْمِيّاً، حيث بلغ عدد العينات التي وصلت إلى مختبر التشخيص البيطري بالرياض حتى هذا اليوم 1851 عينة مُنْذُ بداية الاندلاع، وجمعت العينات بِنَاءً عَلَى بلاغات المواطنين، وإِجْرَاءَات المسح والتقصي في محيط المناطق المصابة.

وأوضحت الوزارة أن عدد البلاغات الواردة إلى غرفة الطوارئ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 19 بلاغاً، تم مباشرة 8 منها، في حين وصل إلى غرفة الطوارئ 66 استفساراً.

وبَيَّنَت عدد الجولات التوعوية بمرض إِنْفِلْوَنْزَا الطيور خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغت 25 جولة توعوية في الأسْوَاق والتجمعات في جميع مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة على مزارع الدواجن في المملكة ضرورة تشديد إِجْرَاءَات الأمن الحيوي، وعدم النقل في مناطق الإِصَابَة بإِنْفِلْوَنْزَا الطيور، وعلى ضرورة تطهير وغسيل سيارات النقل عند مداخل المزارع، ومسالخ الدواجن، ومصانع الأعلاف داخل المشروعات، وستقوم الفِرَق الْمَيْدَانية بزياراتها التفتيشية، وإغلاق المنشآت المخالفة، وإيقاع العقوبات بِحَسَبِ الأنظمة.

وأَفَادَت الوزارة اسْتِمْرَار حظر الوزارة على جميع مشاريع الدواجن وشركات النقل، إِضَافَةً إلى مربي الطيور والأَفْرَاد، أَي نقل للطيور بين مناطق المملكة دون الحصول على تصريح من الوزارة، كما دَعَت مربي الطيور في المملكة إلى اجتناب شراء الطيور الحية من مصادر غير معروفة، وعدم جلب الطيور للأسْوَاق وأمَاكِن البيع العشوائية؛ للحد من مخاطر انْتِشَار المرض.

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