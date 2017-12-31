«مفحط» متهور يتسبب في تصادم 3 سيارات ويلوذ بالفرار (فيديو)

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وثق مقطع فيديو متداول تعمد سائق متهور ممارسة التفحيط على طريق سريع، مِمَّا تَسَبَّبَ في تصادم ثلاث سيارات ولاذ بالفرار.

التقط المقطع أحد المارة من الجهة المقابلة للطريق، وظهر المفحط وَهُوَ ينطلق بسيارته وسط الطريق بسرعة جنونية، متعمداً “الاصطدام بالسيارات المحيطة به”.

وتسبّب المفحط في وقوع حادث لسيارة جيب حاولت تجنبه بالسير أقْصَى اليمين، إلا أن ذلك أدى لتعرضها لاصطدام مع سيارتين أخريين بها، وخروجها على الرادمية الترابية، فيما استمر المفحط في طريقه، وفر من الموقع.

وتنتشر ظاهرة التفحيط في طرق وشوارع تسير فيها مركبات محايدة، بتعمد المرور بينها، بالاتفاق مع آخر يصور المشهد، إما من جهة مقابلة، أو سيارة تلاحقه من الخلف؛ مِمَّا دَعَا بالمغردين إلى مطالبة المسؤولين بوضع حد لهذه الظهرة التي تعرض حياة الآخرين للخطر.