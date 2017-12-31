استعداداً لحالات الطوارئ.. «الشؤون البلدية» تصدر «دليل مواجهة الكوارث» 

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

عضوة شورى تعترف: نعم عارضت إسقاط القروض عن المرابطين.. وهذه أسبابي

عضوة شورى تعترف: نعم عارضت إسقاط القروض عن المرابطين.. وهذه أسبابي

مواطن باع أمَّه وكلَّ أهله لأجل زوجته.. ففوجئ بـ«الخُلع» لسبب غير متوقع!

مواطن باع أمَّه وكلَّ أهله لأجل زوجته.. ففوجئ بـ«الخُلع» لسبب غير متوقع!

راتب 3 شهور مكافأة لموظفين بالهيئات الحكومية سنوياً.. تعرَّف على التفاصيل

راتب 3 شهور مكافأة لموظفين بالهيئات الحكومية سنوياً.. تعرَّف على التفاصيل

«نيويورك تايمز» تُفجِّر مفاجأة مدوية عن مظاهرات إيران

«نيويورك تايمز» تُفجِّر مفاجأة مدوية عن مظاهرات إيران

استعداداً لحالات الطوارئ.. «الشؤون البلدية» تصدر «دليل مواجهة الكوارث» 

استعداداً لحالات الطوارئ.. «الشؤون البلدية» تصدر «دليل مواجهة الكوارث» 
0

تواصل – فريق التحرير:

أَصْدَرَتْ وزارة الشؤون البَلَدِيَّة والقروية “دليل الأجهزة البَلَدِيَّة في إعداد خطط مواجهة الكوارث”، والمتضمن عَدَدَاً من الإِجْرَاءَات الهادفة للحد من مخاطر الكوارث بالمملكة، وذلك من خلال الاسْتِعْدَاد لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث بكافة أنواعها.

وتهدف الوزارة من هذا الدليل إلى إِرْشَاد الأجهزة البَلَدِيَّة التابعة لها لتقديم خدماتها على أكمل وجه، وَفْقَ منهجية علمية تستند إلى المعلومات التفصيلية والتحليل الدقيق لها؛ ومِنْ ثَمَّ توظيف الإمكانات البشرية والفنية توظيفاً مثالياً يهدف إلى احتواء الحدث وتحجيم تداعياته، وذلك بالمشاركة مع العديد من الجهات الحُكُومِيّة المعنية.

ويتضمن الدليل تعريفاً بمفهوم الكوارث وأنواعها ومهام ومَسْؤُوليات الوزارة وفروعها خلال وقوع الكوارث، وطرق إعداد خطط الكوارث بمختلف أنواعها، وطرق تحليل المخاطر ورسم السيناريوهات لمواجهتها، إلى جانب عرض خطط التدريب لفِرَق الْعَمَلِ، وإعداد الخطط التفصيلية للأمانات والبلديات لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث التي قد تحدث.

ويتناول الدليل مهام ومسؤوليات الوزارة في نظام الدِّفَاع الْمَدَنِيّ في كافة مراحل الكارثة قبل وقوعها من خلال تنفيذ الإِجْرَاءَات الوِقَائِيّة وأثناء وقوعها بمواجهتها، وبعد وقوعها بالتعافي وإعادة الأوضاع إلى مَا كانت عليه ورصد الدروس المستفادة.

ويَأْتِي صدور هذا الدليل انطلاقاً من سعي وزارة الشؤون البَلَدِيَّة والقروية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة وأهداف برنامج التحول البلدي 2020 والتحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وحرصاً على رفع مستوى أداء وكفاءة منسوبي الوزارة في كافة الأمانات والبلديات لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث والأزمات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعرَّف على ضوابط صرف المساعدات للمواطنين المتضررين من الكوارث خارج المملكة

تعرَّف على ضوابط صرف المساعدات للمواطنين المتضررين من الكوارث خارج المملكة

«البلديات» ترد على مهاجمي مكافحة «الحيوانات الضالة»

«البلديات» ترد على مهاجمي مكافحة «الحيوانات الضالة»

«التعليم» تصدر الدليل التنظيمي لساعة النشاط المدرسية

«التعليم» تصدر الدليل التنظيمي لساعة النشاط المدرسية

«التجارة» تُصدر دليل تراخيص الأعمال للأنشطة التجارية

«التجارة» تُصدر دليل تراخيص الأعمال للأنشطة التجارية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لا تغتالوا براءة أطفالكم!!
مقالات

لا تغتالوا براءة أطفالكم!!

المزيد
«تويتر» يشتعل: «إيران_تتحرر_من_الطغيان».. بداية سقوط حكم ملالي طهران (فيديو)
تقارير وحوارات

«تويتر» يشتعل: «إيران_تتحرر_من_الطغيان».. بداية سقوط حكم ملالي طهران (فيديو)

المزيد
مقطع لشاب يتحرش جنسياً بخادمة.. ومطالبات بالقبض عليه فوراً
تقارير وحوارات

مقطع لشاب يتحرش جنسياً بخادمة.. ومطالبات بالقبض عليه فوراً

المزيد
تفاصيل عن قاتل أسرة الداعية الدحيم.. ماذا قال بعد الحادث؟
تقارير وحوارات

تفاصيل عن قاتل أسرة الداعية الدحيم.. ماذا قال بعد الحادث؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>