توقعات طقس اليوم: أمطار وغبار وضباب

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والمدينة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، والجوف والأجزاء الشمالية من الحدود الشمالية.

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة تتخللها سحب ممطرة على تلك المناطق، وكذلك على مرتفعات ( جازان، عسير والباحة) تمتد إلى مكة المكرمة ( تشمل الأجزاء الساحلية منها) كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء من المنطقة الشرقية ومرتفعات الباحة والطائف.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط تتحول جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ,وحالة البحر متوسط الموج ,بيما تكون حركة الرياح على شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.