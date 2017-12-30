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«الجارديان»: الإيرانيون يهتفون «الموت للديكتاتور» في أكبر مظاهرات منذ 2009

«الجارديان»: الإيرانيون يهتفون «الموت للديكتاتور» في أكبر مظاهرات منذ 2009
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تواصل – سامر محمد:

قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية ‘‘إن الإيرانيين نزلوا للشوارع لليوم الثالث في مظاهرات مناهضة للحكومة، والتي يبدو أنها تمثل التحدي السياسي المحلي الأكبر لقادة طهران منذ مظاهرات الحركة الخضراء في 2009م والتي قمعتها قوات الأمن‘‘.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مواطنين إيرانيين عاديين تظاهروا لليوم الثالث بسبب الإحباط من الاقتصاد المتردي وزيادة التضخم ونقص فرص العمل، متحدين التحذيرات الحكومية ضد “التجمعات غير القانونية.

ونقلت عن أحد الإيرانيين، الذي يعيش بالقرب من مدينة “رشت” التي شهدت مظاهرات كبرى الجمعة الماضية، أن الجميع فاض بهم بسبب الأوضاع الاقتصادية من الصغار إلى الكبار.

وأضاف أن كل عام يتخرج الآلاف من الطلاب لكن لا توجد وظائف لهم، وحتى الآباء أرهقوا لأنهم لا يتقاضون ما يكفي لتقديمه لأسرهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن هتافات “الموت للدكتاتور” تردد صداها في طهران من قبل الطلاب بالقرب من جامعة طهران، مشيرة إلى أن هذا الهتاف يقصد به المرشد الأعلى “علي خامنئي”.

وتحدثت عن أن تلك المظاهرات اختلفت عن سابقاتها بأنها انتشرت في أنحاء إيران، وخلطت الشعارات السياسية بغيرها من الشكاوى الاقتصادية.

وذكر بروفيسور متخصص في التاريخ الإيراني أن تلك الاحتجاجات انتشرت سريعا جدا بشكل لم يتوقعه أحد وهي الأكبر منذ 2009م، معتبرا أن هذا الانتشار في المدن الإيرانية أمر مفاجئ إلى حد كبير.

وعبر عن اعتقاده بأن المتشددين في إيران هم من أشعلوها في أول الأمر سعيا لتقويض الرئيس الإيراني حسن روحاني، لكن يبدو أنهم فقدوا السيطرة عليها.

وكشفت الصحيفة عن أن شعارات خرجت دعما للنظام الملكي وشاه إيران الراحل، لدرجة أن حجم المظاهرات في الأقاليم الإيرانية يبدو أنها أكبر من تلك التي شهدتها في 2009م.

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