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وزير الصحة يعتذر عن «واقعة عرعر»: كنت مشغولا بجولاتي

وزير الصحة يعتذر عن «واقعة عرعر»: كنت مشغولا بجولاتي
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تواصل – فريق التحرير:

عبر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن اعتذاره الشديد لأهالي منطقة الحدود الشمالية ممن لم يستطع مقابلتهم أبان زيارته لـ”عرعر”، الخميس الماضي.

وأكد الوزير، خلال بيان رسمي نشرته الوزارة عبر حسابها بموقع “تويتر”، اليوم السبت، أن ظروف تنقله من موقع إلى آخر هي ما منعه من مقابلة المواطنين.

وكانت رواد مواقع التواصل قد تداولوا مقطع فيديو يظهر الوزير وهو يركب سيارته ويغادر مع موكبه، متجاهلا مواطنين طلبوا مقابلته، ما أثار حالة امتعاض بين متداولي المقطع، وعدد من المواطنين في محل الواقعة.

ووعد الوزير “الربيعة”، في البيان، جميع مواطني عرعر بتطوير الخدمات الصحية في المنطقة، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين، حفظهما الله.

وأشار “الربيعة” إلى ما شهدته منطقة الحدود الشمالية من تقدم ملحوظ بالخدمات الصحية، مستشهدا بمركز القلب، الذي تم افتتاحه خلال هذا العام، ومركزي علاج أمراض السرطان للكبار والصغار، بالإضافة إلى تطبيق “صحة”، الذي يمكن جميع المواطنين في الحدود الشمالية من تلقي الاستشارات الطبية بشكل مرئي مباشرة خلال جوالاتهم، وهم في منازلهم، مما أدى لانخفاض نسبة الإحالات خارج المنطقة إلى 50%.

وأوردت الوزارة، في بيانها، أن عدد أسرة المستشفيات في منطقة الحدود الشمالية وصل إلى 1600 سرير، نسبة الإشغال بها 60.%

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