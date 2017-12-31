توجيه من وزير الداخلية بشأن «بطل مدني حائل» مشعل العنزي

تواصل – فريق التحرير:

وجه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بنقل العريف بالدفاع المدني مشعل العنزي إلى مستشفى قوى الأمن بالرياض، والاهتمام بحالته.

كما وجه الدفاع المدني، عبر حسابه بموقع “تويتر‘‘، الشكر لجميع من غرد وتابع واهتم بحالة العريف “العنزي”، وذلك بعد بطولته الأخيرة في حائل.

وكان العريف مشعل العنزي حديث مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، بعد أن أعطى اسطوانة الأكسجين الخاصة به لطفل أثناء إخماد فرق الدفاع المدني لحريق بأحد المنازل، الخميس الماضي، ليتعرض لحالة اختناق نقل على إثرها للمستشفى، بسبب الدخان الكثيف.

الواقعة أثارت إعجاب نشطاء ومغردي مواقع التواصل الاجتماعي، فأطلقوا هاشتاقا باسم #بطل_حايل_يضحي_بنفسه أشادوا من خلاله بالدور البطولي لرجال الدفاع المدني بحائل وللبطل مشعل العنزي.