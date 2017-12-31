توجيه من وزير الداخلية بشأن «بطل مدني حائل» مشعل العنزي

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

راتب 3 شهور مكافأة لموظفين بالهيئات الحكومية سنوياً.. تعرَّف على التفاصيل

راتب 3 شهور مكافأة لموظفين بالهيئات الحكومية سنوياً.. تعرَّف على التفاصيل

«نيويورك تايمز» تُفجِّر مفاجأة مدوية عن مظاهرات إيران

«نيويورك تايمز» تُفجِّر مفاجأة مدوية عن مظاهرات إيران

6 قطاعات أمنية تنفصل عن الداخلية

6 قطاعات أمنية تنفصل عن الداخلية

«حساب المواطن» يُحذر من خطأ يُعرِّضك للحرمان من الدعم لمدة عامين

«حساب المواطن» يُحذر من خطأ يُعرِّضك للحرمان من الدعم لمدة عامين

توجيه من وزير الداخلية بشأن «بطل مدني حائل» مشعل العنزي

توجيه من وزير الداخلية بشأن «بطل مدني حائل» مشعل العنزي
0

تواصل – فريق التحرير:

وجه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بنقل العريف بالدفاع المدني مشعل العنزي إلى مستشفى قوى الأمن بالرياض، والاهتمام بحالته.

كما وجه الدفاع المدني، عبر حسابه بموقع “تويتر‘‘، الشكر لجميع من غرد وتابع واهتم بحالة العريف “العنزي”، وذلك بعد بطولته الأخيرة في حائل.

وكان العريف مشعل العنزي حديث مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، بعد أن أعطى اسطوانة الأكسجين الخاصة به لطفل أثناء إخماد فرق الدفاع المدني لحريق بأحد المنازل، الخميس الماضي، ليتعرض لحالة اختناق نقل على إثرها للمستشفى، بسبب الدخان الكثيف.

الواقعة أثارت إعجاب نشطاء ومغردي مواقع التواصل الاجتماعي، فأطلقوا هاشتاقا باسم #بطل_حايل_يضحي_بنفسه أشادوا من خلاله بالدور البطولي لرجال الدفاع المدني بحائل وللبطل مشعل العنزي.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

حائل.. اجتماع بين الجهات الأمنية و«التعليم» استعدادا لموسم الامتحانات

حائل.. اجتماع بين الجهات الأمنية و«التعليم» استعدادا لموسم الامتحانات

حائل.. صلاة الميت على الشهيد «العنزي» بحضور وكيل الإمارة

حائل.. صلاة الميت على الشهيد «العنزي» بحضور وكيل الإمارة

«مدني حائل»: دفاية كهربائية كانت سبباً في حريق حي المنتزه

«مدني حائل»: دفاية كهربائية كانت سبباً في حريق حي المنتزه

وزير الداخلية يُدشن مركز حرس الحدود في جزيرة الحويصات (صور)

وزير الداخلية يُدشن مركز حرس الحدود في جزيرة الحويصات (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لا تغتالوا براءة أطفالكم!!
مقالات

لا تغتالوا براءة أطفالكم!!

المزيد
«تويتر» يشتعل: «إيران_تتحرر_من_الطغيان».. بداية سقوط حكم ملالي طهران (فيديو)
تقارير وحوارات

«تويتر» يشتعل: «إيران_تتحرر_من_الطغيان».. بداية سقوط حكم ملالي طهران (فيديو)

المزيد
مقطع لشاب يتحرش جنسياً بخادمة.. ومطالبات بالقبض عليه فوراً
تقارير وحوارات

مقطع لشاب يتحرش جنسياً بخادمة.. ومطالبات بالقبض عليه فوراً

المزيد
تفاصيل عن قاتل أسرة الداعية الدحيم.. ماذا قال بعد الحادث؟
تقارير وحوارات

تفاصيل عن قاتل أسرة الداعية الدحيم.. ماذا قال بعد الحادث؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>