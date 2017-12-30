خلال 24 ساعة.. 17 بلاغا عن الإنفلونزا و5 إصابات بين الطيور في 3 محافظات

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

6 قطاعات أمنية تنفصل عن الداخلية

6 قطاعات أمنية تنفصل عن الداخلية

«حساب المواطن» يُحذر من خطأ يُعرِّضك للحرمان من الدعم لمدة عامين

«حساب المواطن» يُحذر من خطأ يُعرِّضك للحرمان من الدعم لمدة عامين

بطل بـ«مدني حائل» يضحي بنفسه لإنقاذ طفل أثناء مواجهة حريق

بطل بـ«مدني حائل» يضحي بنفسه لإنقاذ طفل أثناء مواجهة حريق

وكالة شؤون المسجد النبوي تكشف حقيقة تفريغ الروضة الشريفة‬ للاعبي فريق الهلال

وكالة شؤون المسجد النبوي تكشف حقيقة تفريغ الروضة الشريفة‬ للاعبي فريق الهلال

خلال 24 ساعة.. 17 بلاغا عن الإنفلونزا و5 إصابات بين الطيور في 3 محافظات

خلال 24 ساعة.. 17 بلاغا عن الإنفلونزا و5 إصابات بين الطيور في 3 محافظات
0

تواصل – واس:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضمن ايجازها اليومي، أن عدد الإصابات بانفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) بين الطيور خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في المملكة بلغت 5 إصابات، منها 3 في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية جاءت في أحواش في مزارع تربية تقليدية، واثنتان في مدينة الرياض، أحداها إصابة في مشروع دواجن، والأخرى في مزرعة تربية تقليدية.

وبلغ عدد العينات التي وصلت إلى مختبر التشخيص البيطري بالرياض، حتى هذا اليوم 1820 عينة منذ بداية اندلاع المرض، وجُمعت العينات بناء على بلاغات المواطنين، وإجراءات المسح والتقصي في محيط المناطق المصابة.

وبلغ عدد البلاغات الواردة إلى غرفة الطوارئ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 17 بلاغاً، تم مباشرة 16 بلاغاً منها، في حين وصل إلى غرفة الطوارئ 46 استفساراً ، مع استمرار التقصي الوبائي والارشاد البيطري بمرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في 25 نقطة توعوية في الأسواق والتجمعات في جميع مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة على جميع مربي الطيور بمنع البيع والشراء من المناطق التي سجلت إصابات بالمرض وأن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الأخرى، ستقوم باللازم تجاه جميع من يثبت عدم التزامه بالحظر المفروض على بيع وشراء الطيور في تلك المناطق، حماية لطيورهم ومنعا لمخاطر انتشار العدوى إلى مناطق أخرى تصعّب من جهود متابعة المرض والقضاء عليه.

تواصل الفرق الميدانية في محافظات الخرج وضرما والمزاحمية، إجراءات التخلص الآمن من الطيور والتطهير والوقاية في 3 مشروعات دواجن، ويجري تنفيذ خطة الطوارئ بالكامل في تلك المواقع وتطهير المناطق المصابة.

إلى ذلك واصلت الفرق الميدانية في محافظة الأحساء إجراءات التخلص الآمن من الطيور المصابة في عدد من الأحواش في محيط المناطق التي تم اكتشاف الإصابة فيها، واستكمال تنفيذ خطة الطوارئ بالمحافظة وتطهير المناطق المصابة.

واصلت الفرق الميدانية في منطقة القصيم إجراءات التقصي الوبائي في المزارع والاستراحات التي تقع في محيط المنطقة التي تم اكتشاف الإصابة فيها والاعلان عنها سابقاً، وتم تنفيذ خطة الطوارئ بالكامل وتطهير المنطقة المصابة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور في الرياض والشرقية والقصيم

إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور في الرياض والشرقية والقصيم

«أمانة القصيم»: إغلاق سوق الطيور ببريدة غداً تفادياً لانتشار «فيروس الإنفلونزا»

«أمانة القصيم»: إغلاق سوق الطيور ببريدة غداً تفادياً لانتشار «فيروس الإنفلونزا»

لرصد «إنفلونزا الطيور».. «البيئة» تفحص 1500 عينة أبلغ عنها المواطنون

لرصد «إنفلونزا الطيور».. «البيئة» تفحص 1500 عينة أبلغ عنها المواطنون

في 24 ساعة.. 8 إصابات بإنفلونزا الطيور بالرياض

في 24 ساعة.. 8 إصابات بإنفلونزا الطيور بالرياض

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لا تغتالوا براءة أطفالكم!!
مقالات

لا تغتالوا براءة أطفالكم!!

المزيد
«تويتر» يشتعل: «إيران_تتحرر_من_الطغيان».. بداية سقوط حكم ملالي طهران (فيديو)
تقارير وحوارات

«تويتر» يشتعل: «إيران_تتحرر_من_الطغيان».. بداية سقوط حكم ملالي طهران (فيديو)

المزيد
مقطع لشاب يتحرش جنسياً بخادمة.. ومطالبات بالقبض عليه فوراً
تقارير وحوارات

مقطع لشاب يتحرش جنسياً بخادمة.. ومطالبات بالقبض عليه فوراً

المزيد
تفاصيل عن قاتل أسرة الداعية الدحيم.. ماذا قال بعد الحادث؟
تقارير وحوارات

تفاصيل عن قاتل أسرة الداعية الدحيم.. ماذا قال بعد الحادث؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>