بحوزتهم «أجهزة لاسلكية».. الإطاحة بمطلقي النار على محمية «وعول الحوطة» (صور)

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية في محافظة “حوطة بني تميم” من القبض على المتورطين في حادثة إطلاق النار الذي استهدف المركز الرئيسي للمحمية قبل أيام.

جاء ذلك بعدما كثفت الجهات الأمنية إجراءات البحث والتحري وتمكنت من العثور على المركبة المستخدمة وتم القبض على المشتبه بهم الثلاثة في أحد الأحياء بالمحافظة.

وضبطت الجهات الأمنية مع المتهمين الثلاثة -في العقد الثاني من العمر أجهزة إرسال لاسلكية وجهاز ثريا، وجرى إيقافهم وإحالتهم لدائرة النيابة العامة بالمحافظة حسب الاختصاص.

وكان أفراد حماية الحياة الفطرية المكلفون بحراسة محمية الوعول بمحافظة حوطة بني تميم، تعرضوا لإطلاق نار من مجهولين أثناء أداء عملهم في حراسة المحمية.