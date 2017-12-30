بحوزتهم «أجهزة لاسلكية».. الإطاحة بمطلقي النار على محمية «وعول الحوطة» (صور)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

6 قطاعات أمنية تنفصل عن الداخلية

6 قطاعات أمنية تنفصل عن الداخلية

«حساب المواطن» يُحذر من خطأ يُعرِّضك للحرمان من الدعم لمدة عامين

«حساب المواطن» يُحذر من خطأ يُعرِّضك للحرمان من الدعم لمدة عامين

بطل بـ«مدني حائل» يضحي بنفسه لإنقاذ طفل أثناء مواجهة حريق

بطل بـ«مدني حائل» يضحي بنفسه لإنقاذ طفل أثناء مواجهة حريق

وكالة شؤون المسجد النبوي تكشف حقيقة تفريغ الروضة الشريفة‬ للاعبي فريق الهلال

وكالة شؤون المسجد النبوي تكشف حقيقة تفريغ الروضة الشريفة‬ للاعبي فريق الهلال

بحوزتهم «أجهزة لاسلكية».. الإطاحة بمطلقي النار على محمية «وعول الحوطة» (صور)

بحوزتهم «أجهزة لاسلكية».. الإطاحة بمطلقي النار على محمية «وعول الحوطة» (صور)
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية في محافظة “حوطة بني تميم” من القبض على المتورطين في حادثة إطلاق النار الذي استهدف المركز الرئيسي للمحمية قبل أيام.

جاء ذلك بعدما كثفت الجهات الأمنية إجراءات البحث والتحري وتمكنت من العثور على المركبة المستخدمة وتم القبض على المشتبه بهم الثلاثة في أحد الأحياء بالمحافظة.

وضبطت الجهات الأمنية مع المتهمين الثلاثة -في العقد الثاني من العمر أجهزة إرسال لاسلكية وجهاز ثريا، وجرى إيقافهم وإحالتهم لدائرة النيابة العامة بالمحافظة حسب الاختصاص.

وكان أفراد حماية الحياة الفطرية المكلفون بحراسة محمية الوعول بمحافظة حوطة بني تميم، تعرضوا لإطلاق نار من مجهولين أثناء أداء عملهم في حراسة المحمية.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ضبط 3 جناة قتلوا شابًا بنجران.. عُثر على جثمانه وبه طعنة وطلقات نارية

ضبط 3 جناة قتلوا شابًا بنجران.. عُثر على جثمانه وبه طعنة وطلقات نارية

ثأر عمره 20 عامًا ينتهي بعد جلسة المحكمة.. «سر» جريمة المسن السبعيني بالرياض

ثأر عمره 20 عامًا ينتهي بعد جلسة المحكمة.. «سر» جريمة المسن السبعيني بالرياض

«شرطة الرياض» تكشف تفاصيل إطلاق النار بالقرب من جامع بوسط العاصمة

«شرطة الرياض» تكشف تفاصيل إطلاق النار بالقرب من جامع بوسط العاصمة

إطلاق نار بالقرب من المحكمة الجزائية بالرياض.. وأنباء عن ضحايا

إطلاق نار بالقرب من المحكمة الجزائية بالرياض.. وأنباء عن ضحايا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لا تغتالوا براءة أطفالكم!!
مقالات

لا تغتالوا براءة أطفالكم!!

المزيد
«تويتر» يشتعل: «إيران_تتحرر_من_الطغيان».. بداية سقوط حكم ملالي طهران (فيديو)
تقارير وحوارات

«تويتر» يشتعل: «إيران_تتحرر_من_الطغيان».. بداية سقوط حكم ملالي طهران (فيديو)

المزيد
مقطع لشاب يتحرش جنسياً بخادمة.. ومطالبات بالقبض عليه فوراً
تقارير وحوارات

مقطع لشاب يتحرش جنسياً بخادمة.. ومطالبات بالقبض عليه فوراً

المزيد
تفاصيل عن قاتل أسرة الداعية الدحيم.. ماذا قال بعد الحادث؟
تقارير وحوارات

تفاصيل عن قاتل أسرة الداعية الدحيم.. ماذا قال بعد الحادث؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>