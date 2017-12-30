تعزيزاً للشفافية.. إلزام الجهات الحكومية بـ 6 إجراءات عند وضع حساباتها الختامية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

6 قطاعات أمنية تنفصل عن الداخلية

6 قطاعات أمنية تنفصل عن الداخلية

«حساب المواطن» يُحذر من خطأ يُعرِّضك للحرمان من الدعم لمدة عامين

«حساب المواطن» يُحذر من خطأ يُعرِّضك للحرمان من الدعم لمدة عامين

بطل بـ«مدني حائل» يضحي بنفسه لإنقاذ طفل أثناء مواجهة حريق

بطل بـ«مدني حائل» يضحي بنفسه لإنقاذ طفل أثناء مواجهة حريق

وكالة شؤون المسجد النبوي تكشف حقيقة تفريغ الروضة الشريفة‬ للاعبي فريق الهلال

وكالة شؤون المسجد النبوي تكشف حقيقة تفريغ الروضة الشريفة‬ للاعبي فريق الهلال

تعزيزاً للشفافية.. إلزام الجهات الحكومية بـ 6 إجراءات عند وضع حساباتها الختامية

تعزيزاً للشفافية.. إلزام الجهات الحكومية بـ 6 إجراءات عند وضع حساباتها الختامية
0

تواصل – فريق التحرير:

ضمن توجهات لتعزيز الشفافية المالية، صدرت توجيهات التأكید على مختلف الجھات الحكومیة الالتزام بتطبیق ما ورد في المادة الثانیة من اللائحة التنفیذیة لنظام إیرادات الدولة عند رفع حساباتھا الختامیة لوزارة المالیة ودیوان المراقبة العامة، بحسب “المدينة”.

وجاءت أبرز تلك التوجيهات على النحو التالي:

1- إدراج ما تضمنته الميزانية من مبالغ تقدیریة للإیرادات ضمن بياناتها في الحسابات الختامیة.

2- إظھار تقدیرات الإیرادات المباشرة وغیر المباشرة ضمن جداول الإیرادات في حساباتها الختامية.

3- يجب أن يرافق كشوف الحساب الختامي الذي تعده كل جهة حكومية وتقدمه لوزارة المالية وديوان المراقبة العامة تقرير مستقل يتضمن المبالغ التي التزم بها بما لا يتفق مع مرسوم الميزانية العامة وغيرها من الأنظمة والتعليمات، وما تم اتخاذه في شأنها.

4- التشديد على وضع خطة لترتيب الصرف من اعتمادات بنود الميزانية من بداية السنة المالية.

5- التأكيد على الجهات بعدم جواز إضافة مبالغ للميزانية العامة للدولة إلا بموجب مرسوم ملكي.

6- التشديد على كل جهة حكومية بالتنسيق مع وزارة المالية قبل رفع الحساب الختامي لها مطابقة لما سبق أن تم تزويد وزارة المالية وديوان المراقبة به من واقع الجداول الشهرية الخاصة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«بلومبيرج»: المملكة تسجل فائضاً في «الميزانية» بحلول 2023

«بلومبيرج»: المملكة تسجل فائضاً في «الميزانية» بحلول 2023

«الزراعة» تضع 4 شروط للموافقة على تصدير الماشية

«الزراعة» تضع 4 شروط للموافقة على تصدير الماشية

«بلومبيرج»: حملة مكافحة الفساد في المملكة لم تتوقف

«بلومبيرج»: حملة مكافحة الفساد في المملكة لم تتوقف

«بلومبيرج»: ميزانية 2018 تُفاجئ السوق وتنقذ المستثمرين

«بلومبيرج»: ميزانية 2018 تُفاجئ السوق وتنقذ المستثمرين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لا تغتالوا براءة أطفالكم!!
مقالات

لا تغتالوا براءة أطفالكم!!

المزيد
«تويتر» يشتعل: «إيران_تتحرر_من_الطغيان».. بداية سقوط حكم ملالي طهران (فيديو)
تقارير وحوارات

«تويتر» يشتعل: «إيران_تتحرر_من_الطغيان».. بداية سقوط حكم ملالي طهران (فيديو)

المزيد
مقطع لشاب يتحرش جنسياً بخادمة.. ومطالبات بالقبض عليه فوراً
تقارير وحوارات

مقطع لشاب يتحرش جنسياً بخادمة.. ومطالبات بالقبض عليه فوراً

المزيد
تفاصيل عن قاتل أسرة الداعية الدحيم.. ماذا قال بعد الحادث؟
تقارير وحوارات

تفاصيل عن قاتل أسرة الداعية الدحيم.. ماذا قال بعد الحادث؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>