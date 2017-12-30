«مدني حائل»: دفاية كهربائية كانت سبباً في حريق حي المنتزه

تواصل – فريق التحرير

أكد الدفاع المدني بحائل، أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، تابع حادث الحريق الذي وقع بعد عصر الخميس الماضي في عمارة سكنية، وتسبب في إصابة 8 أشخاص 3 منهم من رجال الدفاع المدني تلقوا العلاج في موقع الحادث وإصاباتهم بسبب الإعياء والإجهاد.

وأوضح الدفاع المدني، أن جهات التحقيق رجحت أن يكون سبب الحريق دفاية كهربائية كانت قريبةً من مواد إسفنجية؛ ساهمت في انتشار الحريق وزيادة كثافة الدخان ودخوله للشقق العلوية.

وعن تفاصيل الحريق، أصدر الدفاع المدني بياناً قال فيه: “اندلع بعد عصر الخميس الموافق ١٠-٤-١٤٣٩هـ في غرفة في الدور الأرضي من عمارة سكنية تحوي أربع شقق بحي المنتزه بمدينة حائل وأدت كثافة الدخان في مكان الحريق إلى تصاعده عبر النوافذ والمناور لبقية الشقق المجاورة؛ الأمر الذي دعا رجال الإنقاذ لإخلاء جميع الشقق المشبعة بالدخان.

وأشار إلى أنه وأثناء قيام رجال الدفاع لمهام عملهم تعرَّض أحد الأفراد لحالة اختناق خلال محاولته إنقاذ سيدة في إحدى الشقق في الدور الثاني، وتم إسعافه والسيدة التي كانت على قيد الحياة للمستشفى القريب وأُدخلا قسم العناية المركزة .

وبيَّن أن الإصابات جراء الحادث بلغت “8 إصابات” ثلاثة منهم من رجال الدفاع المدني تلقوا العلاج في موقع الحادث وإصاباتهم بسبب الإعياء والإجهاد.

فيما تعرَّض اثنان من جنسية عربية وثلاثة مواطنين للاختناق جراء الدخان نُقلوا للمستشفى وجميعهم خرجوا بعد تلقي العلاج.