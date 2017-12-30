رئيس حزب معارض: أتوقع سقوط نظام إيران حال استمرار المظاهرات المشتعلة هناك

تواصل – متابعات:

توقع “عارف باوه جاني – رئيس حزب سربستي كردستان” أن يسقط النظام الإيراني حال استمرار المظاهرات المشتعلة حاليا في عدد من المناطق بإيران.

وقال رئيس حزب سربستي لقناة “الإخبارية السعودية”: ‘‘نحن كشعوب غير فارسية نعيش منذ 37 سنة تحت الظلم الديكتاتوري الإيراني، ونتوقع سقوط النظام هناك حال استمرار المظاهرات”.

وأكد أن ضغط نظام إيران على الشعب وصل لحد لا يحتمل، وهو ما سمح بتوافر حاضنة شعبية كبيرة للمظاهرات المشتعلة حالياً ضد النظام الإيراني، وفقاً لقوله.

وكانت شرارة اليوم الثالث من انتفاضة الإيرانيين المستمرة ضد النظام الحاكم، قد انطلقت اليوم السبت بمظاهرة حاشدة من وسط العاصمة طهران وسط دعوات في أغلب المدن والمحافظات الإيرانية لانطلاق مظاهرات عارمة بعد ظهر اليوم.

وردد المتظاهرون في طهران شعارات ” الموت للديكتاتور ” و ” لا غزة ولا لبنان، روحي فداء إيران” و” اخرجوا من سوريا وفكروا بحالنا” وسط اشتباكات مع عناصر الأمن والشرطة، بحسب ما أظهرت المقاطع التي نشرها نشطاء عبر مواقع التواصل.

كما انطلقت مظاهرات في أصفهان ثالث كبرى مدن البلاد بعد مشهد التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات، حيث دعا المحتجون في أصفهان قوات الأمن إلى دعم المتظاهرين بدل مهاجمتهم.