مصر.. التحقيق مع فتاة جمعت بين 3 أزواج «منهم سعوديان»

تواصل – متابعات

تُجري النيابة العامة في مصر، تحقيقاً موسعاً مع فتاة “أغواها الشيطان” وسمحت لنفسها بارتكاب ما يخالف الشرع والقانون، حيث تزوجت ثلاثة رجال بعقود عرفية في آن واحد.

تفاصيل القضية تعود إلى قيام طالبة جامعية مصرية تدعى “ن. م – 21 عامًا” بالجمع بين ثلاثة رجال بعقود زواج عرفي، بينهم مواطنان سعوديان، بعدما استقطبتهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وسَرَقت منهم مبالغ مالية.

وبدأت نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية تحقيقاتها في القضية بعد تقدم المواطن السعودي “ج. ا” بتحرير محضر يتهم فيه “ن. م” بالحصول منه على 45 ألف جنيه مصري، بعد تحرير عقد زواج عرفي وحضر لمصر لإتمام الزواج بها ومعاشرتها معاشرة الأزواج، إلا أنها رفضت وهربت بالمبلغ.

وأكّدت تحريات المباحث صحة ارتكاب المتهمة للواقعة، وبضبطها اعترفت بزواجها من المجني عليه “بعقد عرفي” بعدما تعرفت عليه من خلال موقع التواصل “فيسبوك”، وعثر بحوزتها على عقد زواج عرفي لشاب مصري يدعى “صلاح ا – 35 سنة”، بمركز بسيون بنفس المحافظة.

كما عثر بحوزة المتهمة على عقد عرفي ثانٍ محرَّر بتاريخ 28 نوفمبر الماضي من زوج سعودي آخر يدعى “أحمد. هـ”، وتمّ التحفظ على المضبوطات، وعرضها على النيابة العامة لتولي التحقيقات.