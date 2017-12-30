«مصيدة» للسيارات في شارع الأمير نايف شمالي الرياض (فيديو)

تواصل – هياء الدكان:

أظهر مقطع فيديو وصل “تواصل” عبر خدمة “المواطن الصحفي”، حفرةً عميقةً في شارع الأمير نايف بن عبدالعزيز، بحي الملك فهد شمالي العاصمة الرياض، باتت كـ”مصيدة للسيارات”.

وبحسب شهادة عدد من المتضرِّرين، فإنهم فوجئوا بـ”الحفرة” التي لا يوجد حولها أي علامات أو أشرطة للتنبيه؛ الأمر الذي تسبب في سقوط سياراتهم وتضررها، لافتين إلى أن إخراجها يكون بالغ الصعوبة.

وطالب المواطنون الجهات المختصة بالتحرُّك سريعاً من أجل معالجة هذه الحفرة التي تسبب ضرراً بالغاً للسيارات، وأيضاً الحفر الصغيرة الأخرى بجوار بعض المحال التجارية في الشارع، حرصاً على سلامة رواده.

يسعد صَحِيفَة تواصل أن تكون بوابتكم لنشر الشكاوى عبر خدمة “صوتك وصل”، وكذلك مشاركتكم في تحرير المواد الصحفية بإِرْسَال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها، عبر خدمة “واتس آب المواطن الصحفي” برقم 0509116333، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

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