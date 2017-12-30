الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

6 قطاعات أمنية تنفصل عن الداخلية

6 قطاعات أمنية تنفصل عن الداخلية

«حساب المواطن» يُحذر من خطأ يُعرِّضك للحرمان من الدعم لمدة عامين

«حساب المواطن» يُحذر من خطأ يُعرِّضك للحرمان من الدعم لمدة عامين

بطل بـ«مدني حائل» يضحي بنفسه لإنقاذ طفل أثناء مواجهة حريق

بطل بـ«مدني حائل» يضحي بنفسه لإنقاذ طفل أثناء مواجهة حريق

وكالة شؤون المسجد النبوي تكشف حقيقة تفريغ الروضة الشريفة‬ للاعبي فريق الهلال

وكالة شؤون المسجد النبوي تكشف حقيقة تفريغ الروضة الشريفة‬ للاعبي فريق الهلال

6 قطاعات أمنية تنفصل عن الداخلية

6 قطاعات أمنية تنفصل عن الداخلية
1

تواصل – فريق التحرير:

تنفصل بعد غد الاثنين رسمياً ستة قطاعات من وزارة الداخلية، وتنضم إلى رئاسة “أمن الدولة”، عملاً بالأمر الملكي الصادر في هذا الصدد، والذي نص على بدء العمل به مطلع السنة المالية الجديدة.

ومن المقرر أن تخرج قطاعات “المديرية العامة للمباحث – قوات الأمن الخاصة – قوات الطوارئ الخاصة – طيران الأمن – الإدارة العامة للشؤون الفنية – مركز المعلومات الوطني”، عن الداخلية وتنضم للأمن الوطني”.

وسينتقل إلى “رئاسة أمن الدولة” كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية من مهام وموظفين – مدنيين وعسكريين- وميزانيات وبنود ووثائق ومعلومات.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر في 20 يوليو الماضي أمراً ملكياً بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية وفصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد باسم “رئاسة أمن الدولة”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الداخلية» تحذر المعلمين والمعلمات

«الداخلية» تحذر المعلمين والمعلمات

ضبط 4 متهمين بثوا مقطع فيديو يسيء لولي عهد الكويت

ضبط 4 متهمين بثوا مقطع فيديو يسيء لولي عهد الكويت

بالإنفوجراف.. تفاصيل ضبط 253 ألف مخالف في أقل من 40 يومًا

بالإنفوجراف.. تفاصيل ضبط 253 ألف مخالف في أقل من 40 يومًا

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بمنطقة تبوك

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بمنطقة تبوك

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لا تغتالوا براءة أطفالكم!!
مقالات

لا تغتالوا براءة أطفالكم!!

المزيد
«تويتر» يشتعل: «إيران_تتحرر_من_الطغيان».. بداية سقوط حكم ملالي طهران (فيديو)
تقارير وحوارات

«تويتر» يشتعل: «إيران_تتحرر_من_الطغيان».. بداية سقوط حكم ملالي طهران (فيديو)

المزيد
مقطع لشاب يتحرش جنسياً بخادمة.. ومطالبات بالقبض عليه فوراً
تقارير وحوارات

مقطع لشاب يتحرش جنسياً بخادمة.. ومطالبات بالقبض عليه فوراً

المزيد
تفاصيل عن قاتل أسرة الداعية الدحيم.. ماذا قال بعد الحادث؟
تقارير وحوارات

تفاصيل عن قاتل أسرة الداعية الدحيم.. ماذا قال بعد الحادث؟

المزيد

التعليقات (١)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>