6 قطاعات أمنية تنفصل عن الداخلية

تواصل – فريق التحرير:

تنفصل بعد غد الاثنين رسمياً ستة قطاعات من وزارة الداخلية، وتنضم إلى رئاسة “أمن الدولة”، عملاً بالأمر الملكي الصادر في هذا الصدد، والذي نص على بدء العمل به مطلع السنة المالية الجديدة.

ومن المقرر أن تخرج قطاعات “المديرية العامة للمباحث – قوات الأمن الخاصة – قوات الطوارئ الخاصة – طيران الأمن – الإدارة العامة للشؤون الفنية – مركز المعلومات الوطني”، عن الداخلية وتنضم للأمن الوطني”.

وسينتقل إلى “رئاسة أمن الدولة” كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية من مهام وموظفين – مدنيين وعسكريين- وميزانيات وبنود ووثائق ومعلومات.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر في 20 يوليو الماضي أمراً ملكياً بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية وفصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد باسم “رئاسة أمن الدولة”.