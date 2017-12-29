الشرقية.. إزالة لوحات إعلانية مسيئة وخادشة للحياء من الشوارع (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أزالت أمانة المنطقة الشرقية عدداً من اللوحات الإعلانية، التي تضمنت كلمات بذيئة وخادشة للحياء لاحدى الشركات، واستدعت صاحب الشركة المعلنة لإيضاح موقف الشركة

جاء ذلك بعد أن تلقت أمانة المنطقة الشرقية، بلاغات من عدد من المواطنين عبروا فيها عن استياءهم وتذمرهم من لوحة الخادشة للحياء، واستخدام كلمة بذيئة وغير لائقة.

واستجابت أمانة المنطقة الشرقية لشكاوي المواطنين، وقامت بإزالة اللوحات من جميع شوارع المنطقة الشرقية.

وعبرت الأمانة، عبر حسابها على “تويتر”، عن شكرها لتجاوب المواطنين وإبلاغهم عن المخالفة في الإعلان، وقالت انه تمت ازالته والتحقيق مع صاحب الشركة.