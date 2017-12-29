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شيخ الأزهر يطالب بتدريس القضية الفلسطينية في جميع المراحل الدراسية

شيخ الأزهر يطالب بتدريس القضية الفلسطينية في جميع المراحل الدراسية
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تواصل – فريق التحرير:

شدد شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، على أهمية تدريس القضية الفلسطينية في مقرر دراسي بالمراحل التعليمية المختلفة.

وأضاف “الطيب”، أمس الجمعة، أن ذلك يجعل الطالب العربي يستنير، مسلمًا كان أو مسيحيًّا، بمعلومات يستطيع من خلالها أن يكتشف زيف الصهيونية وادعاءاتها في عدم أحقية المسلمين والمسيحيين في مدينة القدس، والكتب في هذا الشأن كثيرة جدًا، ولكنها لا تصل للقاعدة العريضة من الشعب القارئ.

وتابع ، أن ادعاء اليهود بأن المسلمين ليس لهم حق في القدس وأنها لم تذكر في القرآن الكريم هو من قبيل الترَّهات التي تخلو من أي مضمون علمي أو تاريخي.

وأشار شيخ الأزهر،  إلى أن المشكلة في أننا كعرب ومسلمين غير مهيئين للتعامل مع القضية بالجدية الواجبة، وسبب ذلك هو الأمية الثقافية التي وقع فيها شباب العرب والمسلمين.

 

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