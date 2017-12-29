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قائد دورية يؤمن الطريق من «الضباب» للسيارات.. شاهد ماذا فعل (فيديو)

قائد دورية يؤمن الطريق من «الضباب» للسيارات.. شاهد ماذا فعل (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيارة دورية تسير كدليل أمام السيارات في طريق مليء بالضباب الكثيف.

وأظهر المقطع الذي نشره الصحفي يوسف الشمري تحت عنوان “شكرا لا تكفيكم”، سيارة الدورية وهي تسير في طريق بالنعيرية أمام مجموعة من السيارات التي كان يصعب عليها السير على الطريق بسبب انعدام الرؤية لكثافة الضباب.

وقال قائد الدورية، إن ذلك عمله، وإنه يفعل ذلك لأنه يعرف الطريق جيدا ويمكنه السير أمامهم تحسبا لوقوع أي أضرار، لا قدر الله، وإنه سيستمر معهم حتى ينتهي الضباب، رافضا إبلاغهم باسمه حتى يقدموا له الشكر.

 

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