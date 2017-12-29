تريد تدوين ملاحظاتك القصيرة يومياً.. جرب تطبيق «نوتن»

تواصل – وكالات:

يتيح تطبيق “نوتن” طريقة فريدة لتدوين الملاحظات اليومية القصيرة لتذكيرك بالأعمال التي يجب عليك القام بها، كالتي كانت تفوتك عادةً، مثل شراء شيء ما أو إجراء اتصال أو حفظ رقم لا ترغب بإضافته إلى جهات الاتصال الخاصة بك.

ويمكن التطبيق للمستخدمين إضافة الملاحظات بسهولة لتظهر في الإشعارات دون الحاجة لفتح التطبيق وقراءة الملاحظات التي تم تدوينها، حيث يبقى الإشعار الخاص بالملاحظة متواجداً في صندوق الإشعارات إلى أن تقوم بحذفه بعد قضاء المهمة.

ويتميز التطبيق بواجهة بسيطة، سهلة الاستخدام، فضلاً عن عدم استخدام أي تنبيهات مزعجة “نغمات صوتية، إشعارات منبثقة”، كما يوفر التطبيق طريقة سهلة جدًا لحذف الملاحظات، حيث يتم حذفها كأي إشعار آخر وينتهي الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق “نوتن” Notin يندرج تحت قائمة أفضل التطبيقات على متجر غوغل بلاي لعام 2017.