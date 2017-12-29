اليمن.. مقتل وإصابة وأسر عشرات الحوثيين في البيضاء

تواصل – وكالات:

أكدت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية باليمن، أمس الجمعة، مقتل وإصابة العشرات من مسلحي ميليشيا الحوثي في معارك في محافظة البيضاء، 268 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة صنعاء.

ونقل موقع الجيش”سبتمر نت”عن مصدر ميداني قوله، “إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حررتا مواقع، عقب معارك عنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من ميليشيا الحوثي الإيرانية، فضلاً عن أسر أكثر من عشرين عنصراً وسط فرار جماعي لعناصرها”.

وتابع المصدر “أن المعارك بين الطرفين ما زالت على أشدها، حيث تدور المعارك في مشارف قرية حذية، بمنطقة آل منصور العريف وقرية المنقطع، وسط تقدم ميداني للجيش الوطني”.

وأضاف أن الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني نزعت عشرات الألغام الأرضية، التي خلفتها الميليشيا الحوثية في المناطق التي تم تحريرها.

يذكر أن الجيش الوطني اليمني أعلن مطلع الشهر الجاري تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد مسلحي الحوثي الانقلابيين، تمكنت من خلالها تحرير مديرية بيحان في محافظة شبوة المحاذية لمحافظة البيضاء والتقدم نحو مديريات البيضاء .