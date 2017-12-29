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ضبط 1290 كجم خضار فاسد بسوق تبوك المركزي

ضبط 1290 كجم خضار فاسد بسوق تبوك المركزي
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تواصل – واس:
ضبط المختبر البيئي التابع لأمانة منطقة تبوك، كميات كبيرة من الطماطم والباذنجان تزيد على 1290 كيلو جرامًا في السوق المركزي بمدينة تبوك غير صالحة للاستهلاك وذلك بعد فحصها مخبرياً واتضاح تلوثها ببقايا من المبيدات.

‏من جانب آخر قامت إدارة الرقابة الصحية بأمانة المنطقة، خلال الفترة الماضية بجولات تفتيشية شملت 123 منشأة، خاضعة لاشتراطات صحة البيئة، نتج عنها إغلاق 14 منشأة ومصادرة 130 كيلو جرامًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، كما تم مصادرة لحوم ودواجن تزن 90 كيلو جرامًا مجهولة المصدر وفاسدة.

 

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