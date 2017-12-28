الإحصاء تنفي صحة زواج 167 ألف مواطنة في سن الـ15 خلال عام 2017

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

«العمل» توضح الجنسيات الـ 4 المعفاة من «المقابل المالي»

«العمل» توضح الجنسيات الـ 4 المعفاة من «المقابل المالي»

أجانب موقوفون في قضايا الفساد الكبرى.. و«ديلي ميل» توضّح جنسياتهم

أجانب موقوفون في قضايا الفساد الكبرى.. و«ديلي ميل» توضّح جنسياتهم

إيقاف خدمات أمير ومنعه من السفر بسبب مليون ريال مؤخر صداق

إيقاف خدمات أمير ومنعه من السفر بسبب مليون ريال مؤخر صداق

النائب العام يأمر بالقبض على الشاب المتحرش بـ«العاملة المنزلية»

النائب العام يأمر بالقبض على الشاب المتحرش بـ«العاملة المنزلية»

الإحصاء تنفي صحة زواج 167 ألف مواطنة في سن الـ15 خلال عام 2017

الإحصاء تنفي صحة زواج 167 ألف مواطنة في سن الـ15 خلال عام 2017
0

تواصل – الرياض:

أكدَّ المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج توضيحًا لما نشرته إحدى الصحف وتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول عدد زواج القاصرات في المملكة لعام 2017 م، بأنَّ ما تم نشره هو تحليل واجتهاد لم توفق فيه الصحيفة مصدر الخبر؛ فما تم استنتاجه من أنه تم ” زواج 167 ألف سعودية في سن الخامسة عشر خلال عام “غير صحيح ولم تذكره الهيئة في تقاريرها.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم الاستناد في التحليل المنشور إلى عدد من الجداول والتي لا يمكن بحال من الأحوال الاستنتاج من خلالها حساب الإناث اللاتي تزوجنَّ عند عمر معين فالجداول التي تم الاستنتاج منها هي جداول تراكمية وتغطي فترة تاريخية للزواج الأول عند الإناث السعوديات ابتداء من سن الزواج حتى سن الـ 65 سنة وأكثر بما فيهن الأرامل والمطلقات، كما أنَّ الاناث اللاتي أعمارهن خلال فترة المسح (15 سنه ) وتزوجنَّ عند عمر (15 سنه ) عدد قليل جداً ، علماً بأنَّه تم استخدام عدد من المحددات التي تقيس إنْ كان هذا الزواج هو الزواج الأول أم لا ، خصوصاً في حالات تعدد الزواجات لدى المرأة وعدم الاستناد الى تاريخ الزواج الأول الخاص بالرجل كون المرأة قد تكون متزوجه من قبل وذلك حرصًا على احتساب العمر عند الزواج الأول بدقة.

ودعا المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء كافة وسائل الإعلام للتواصل معها عبر مختلف قنواتها في حال رغبت في نشر تحليل أو استنتاج مبني على تقارير إحصائية تم نشرها. حسب “المدينة”

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الإحصاء» تكشف حقيقة تزويج 167 ألف مواطنة في سن الخامسة عشر

«الإحصاء» تكشف حقيقة تزويج 167 ألف مواطنة في سن الخامسة عشر

بين الريال والـ250 ألف ريال.. سجال شديد على «تويتر» حول قيمة المهور

بين الريال والـ250 ألف ريال.. سجال شديد على «تويتر» حول قيمة المهور

مواطنات مليونيرات يبحثن عن حِيَل قانونية لحرمان الأزواج من الميراث

مواطنات مليونيرات يبحثن عن حِيَل قانونية لحرمان الأزواج من الميراث

مقتل 65 صحفياً وعاملاً بالإعلام هذا العام.. سوريا في المقدمة

مقتل 65 صحفياً وعاملاً بالإعلام هذا العام.. سوريا في المقدمة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مقطع لشاب يتحرش جنسياً بخادمة.. ومطالبات بالقبض عليه فوراً
تقارير وحوارات

مقطع لشاب يتحرش جنسياً بخادمة.. ومطالبات بالقبض عليه فوراً

المزيد
تفاصيل عن قاتل أسرة الداعية الدحيم.. ماذا قال بعد الحادث؟
تقارير وحوارات

تفاصيل عن قاتل أسرة الداعية الدحيم.. ماذا قال بعد الحادث؟

المزيد
بعد 4 سنوات.. نهاية المخمور قاتل أبناء الداعية الدحيم في فاجعة «ياسمين الرياض»
تقارير وحوارات

بعد 4 سنوات.. نهاية المخمور قاتل أبناء الداعية الدحيم في فاجعة «ياسمين الرياض»

المزيد
ماذا حدث في حفل منتزه وادي نمار بالرياض؟
تقارير وحوارات

ماذا حدث في حفل منتزه وادي نمار بالرياض؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>