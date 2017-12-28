الإحصاء تنفي صحة زواج 167 ألف مواطنة في سن الـ15 خلال عام 2017

تواصل – الرياض:

أكدَّ المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج توضيحًا لما نشرته إحدى الصحف وتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول عدد زواج القاصرات في المملكة لعام 2017 م، بأنَّ ما تم نشره هو تحليل واجتهاد لم توفق فيه الصحيفة مصدر الخبر؛ فما تم استنتاجه من أنه تم ” زواج 167 ألف سعودية في سن الخامسة عشر خلال عام “غير صحيح ولم تذكره الهيئة في تقاريرها.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم الاستناد في التحليل المنشور إلى عدد من الجداول والتي لا يمكن بحال من الأحوال الاستنتاج من خلالها حساب الإناث اللاتي تزوجنَّ عند عمر معين فالجداول التي تم الاستنتاج منها هي جداول تراكمية وتغطي فترة تاريخية للزواج الأول عند الإناث السعوديات ابتداء من سن الزواج حتى سن الـ 65 سنة وأكثر بما فيهن الأرامل والمطلقات، كما أنَّ الاناث اللاتي أعمارهن خلال فترة المسح (15 سنه ) وتزوجنَّ عند عمر (15 سنه ) عدد قليل جداً ، علماً بأنَّه تم استخدام عدد من المحددات التي تقيس إنْ كان هذا الزواج هو الزواج الأول أم لا ، خصوصاً في حالات تعدد الزواجات لدى المرأة وعدم الاستناد الى تاريخ الزواج الأول الخاص بالرجل كون المرأة قد تكون متزوجه من قبل وذلك حرصًا على احتساب العمر عند الزواج الأول بدقة.

ودعا المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء كافة وسائل الإعلام للتواصل معها عبر مختلف قنواتها في حال رغبت في نشر تحليل أو استنتاج مبني على تقارير إحصائية تم نشرها. حسب “المدينة”