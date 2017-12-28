شرطة الرياض: الإطاحة بعصابة امتهنت سرقة مواد البناء بمحافظة الغاط

تواصل – فريق التحرير:

تَمَكَّنَت إدارة دوريات أمن المحافظات بشرطة منطقة الرياض، ممثلة بشعبة دوريات محافظة الغاط من الإِطَاحَة بعصابة مكونة من ثلاثة متهمين (باكستانييِّن وفلبيني/ جميعهم في العقد الثالث من العمر) تمرسوا سرقة المعدات ومواد البناء وبيعها، وذلك بعد أن تم الاشتباه باثْنَيْنِ منهم يستلقون مركبة للنقل بأحد شوارع المحافظة محملة بقواطع كهربائية، وتبين من خلال الإِجْرَاءَات المتخذة بأنها مسروقة ويعمل شريكهم (الثالث) بورشة لصيانة السيارات، تم القبض عليه في كمين محكم، يستخدمها لإخفاء المسروقات تَمْهِيدَاً لتصريفها وبيعها.

وضبط بحوزتهم قواطع وكيابل كهربائية ومبالغ نقدية قاربت السبعين ألفاً (٧٠، ٠٠٠) ريال من بينها عملة أجْنَبِيَّة بقيمة سبعة آلاف وتسعمائة (٧٩٠٠) دولار أمريكي مجهولة المصدر، وطائرة إِلِكْتُرُونِيّة بخاصية التحكم عن بعد، ومنشار كهربائي، وأجهزة جوالات.

وجرى إيقاف المتهمين بمركز الشرطة، وَتَمَّ إشعار دائرة النيابة العامة بالمحافظة لإكمال اللازم حَسْبَ الاخْتصاص، وَفْقَاً لنظام الإِجْرَاءَات الجزائية.

وشرطة منطقة الرياض إِذْ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الدَّاخِلِيَّة على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.