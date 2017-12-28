مكة.. ضبط مواطنَين تورطا في سرقة الصيدليات والمارة تحت تهديد السلاح

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

«العمل» توضح الجنسيات الـ 4 المعفاة من «المقابل المالي»

«العمل» توضح الجنسيات الـ 4 المعفاة من «المقابل المالي»

أجانب موقوفون في قضايا الفساد الكبرى.. و«ديلي ميل» توضّح جنسياتهم

أجانب موقوفون في قضايا الفساد الكبرى.. و«ديلي ميل» توضّح جنسياتهم

إيقاف خدمات أمير ومنعه من السفر بسبب مليون ريال مؤخر صداق

إيقاف خدمات أمير ومنعه من السفر بسبب مليون ريال مؤخر صداق

النائب العام يأمر بالقبض على الشاب المتحرش بـ«العاملة المنزلية»

النائب العام يأمر بالقبض على الشاب المتحرش بـ«العاملة المنزلية»

مكة.. ضبط مواطنَين تورطا في سرقة الصيدليات والمارة تحت تهديد السلاح

مكة.. ضبط مواطنَين تورطا في سرقة الصيدليات والمارة تحت تهديد السلاح
0

تواصل – فريق التحرير:

تَمَكَّنَت شرطة منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة من ضبط شخصين امتهنا سرقة الصيدليات والمارة تحت تهديد السلاح.

وصرح المتحدث الإِعْلَامي لشرطة منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأنه بتاريخ ١٤٣٩/٤/٦ تبلغ مركز شرطة الحوية التابع لشرطة محافظة الطائف عن قيام شخصين بالدخول على إحدى الصيدليات وتهديد المناوب فيها بسلاح أبيض من نوع سكين بدافع السرقة، كما تبين أنهما قبل ذلك قاما بمحاولة سلب أحد الأشْخَاص بنفس الأسلوب إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك.

وأَضَافَ القرشي أنه تم عَلَى الْفَوْرِ اتخاذ العديد من الإِجْرَاءَات اللازمة وبتكثيف البحث بمحيط الموقع تَمَكَّنَت دوريات الأمن من ضبط أحدهما وكان بحالة غير طبيعية، كمَا أَسْفَرَت أَعْمَال الملاحقة عن القبض على الشخص الثَّانِي وهما سعوديا الجنسية تم إيقافهما وإحالتهما للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

وَتَابَعَ القرشي أن شرطه منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة إِذْ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الدَّاخِلِيَّة على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شرطة الرياض: الإطاحة بعصابة امتهنت سرقة مواد البناء بمحافظة الغاط

شرطة الرياض: الإطاحة بعصابة امتهنت سرقة مواد البناء بمحافظة الغاط

مركبة تتجاوز «السرعة النظامية» بسبب خلل في «المثبت» بمكة

مركبة تتجاوز «السرعة النظامية» بسبب خلل في «المثبت» بمكة

أمر سامٍ بإنهاء مشاكل الحافلات القديمة بالعاصمة المقدسة

أمر سامٍ بإنهاء مشاكل الحافلات القديمة بالعاصمة المقدسة

بالصور.. ضبط سيارة نقل تحمل لحوماً متعفنة بمكة

بالصور.. ضبط سيارة نقل تحمل لحوماً متعفنة بمكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مقطع لشاب يتحرش جنسياً بخادمة.. ومطالبات بالقبض عليه فوراً
تقارير وحوارات

مقطع لشاب يتحرش جنسياً بخادمة.. ومطالبات بالقبض عليه فوراً

المزيد
تفاصيل عن قاتل أسرة الداعية الدحيم.. ماذا قال بعد الحادث؟
تقارير وحوارات

تفاصيل عن قاتل أسرة الداعية الدحيم.. ماذا قال بعد الحادث؟

المزيد
بعد 4 سنوات.. نهاية المخمور قاتل أبناء الداعية الدحيم في فاجعة «ياسمين الرياض»
تقارير وحوارات

بعد 4 سنوات.. نهاية المخمور قاتل أبناء الداعية الدحيم في فاجعة «ياسمين الرياض»

المزيد
ماذا حدث في حفل منتزه وادي نمار بالرياض؟
تقارير وحوارات

ماذا حدث في حفل منتزه وادي نمار بالرياض؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>