مكة.. ضبط مواطنَين تورطا في سرقة الصيدليات والمارة تحت تهديد السلاح

تواصل – فريق التحرير:

تَمَكَّنَت شرطة منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة من ضبط شخصين امتهنا سرقة الصيدليات والمارة تحت تهديد السلاح.

وصرح المتحدث الإِعْلَامي لشرطة منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأنه بتاريخ ١٤٣٩/٤/٦ تبلغ مركز شرطة الحوية التابع لشرطة محافظة الطائف عن قيام شخصين بالدخول على إحدى الصيدليات وتهديد المناوب فيها بسلاح أبيض من نوع سكين بدافع السرقة، كما تبين أنهما قبل ذلك قاما بمحاولة سلب أحد الأشْخَاص بنفس الأسلوب إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك.

وأَضَافَ القرشي أنه تم عَلَى الْفَوْرِ اتخاذ العديد من الإِجْرَاءَات اللازمة وبتكثيف البحث بمحيط الموقع تَمَكَّنَت دوريات الأمن من ضبط أحدهما وكان بحالة غير طبيعية، كمَا أَسْفَرَت أَعْمَال الملاحقة عن القبض على الشخص الثَّانِي وهما سعوديا الجنسية تم إيقافهما وإحالتهما للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

وَتَابَعَ القرشي أن شرطه منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة إِذْ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الدَّاخِلِيَّة على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.