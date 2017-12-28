تواصل – الرياض:

أعلنت شرطة العاصمة المُقَدَّسَة القبض على مقتحمي صيدلية الحوية بالطائف، وتهديد المناوب بسكين بهَدَف السرقة.

وقال المتحدث الإِعْلَامي لشرطة منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي: “إنه بتاريخ تبلغ مركز شرطة الحوية التابع لشرطة الطائف عن قيام شخصين بالدخول على إِحْدَى الصيدليات وتهديد المناوب فيها بسلاح أبيض من نوع سكين بدافع السرقة، كما تبين أنهما قبل ذلك قاما بمحاولة سلب أَحَد الأشخاص بنفس الأسلوب إِلَّا أَنَّهما لم يتمكنا من ذلك”.

وأَضَافَ “القرشي”: “تم عَلَى الْفَوْرِ اتخاذ العديد من الإِجْرَاءَات اللازمة، وبتكثيف البحث بمحيط الموقع، تَمَكَّنَت دوريات الأَمْن من ضبط أحدهما وكان بحالة غير طبيعية، كما أسفرت أعمال الملاحقة عن القبض على الشخص الثَّانِي، وهما سعوديا الجنسية تم إيقافهما وإحالتهما للنيابة العامة بحكم الاختصاص”.

وأكدت شرطة منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة: “حرص وزارة الدَّاخِلِيَّة على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأَمْنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره”.