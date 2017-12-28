«استئناف مكة» تصادق على سجن «أكاديمي الباحة» شهراً وغرامة 10 آلاف ريال

تواصل – الرياض:

صادقت محكمة الاستئناف بمكة الْمُكَرَّمَة على حكم المحكمة الجزائية في منطقة الباحة، القاضي بسجن أكاديمي شهراً، وتغريمه 10 آلاف ریال؛ بِسَبَبِ 8 تَغْرِيدات اتهم فيها بالتشهير بإمارة وجامعة الباحة.

وقَالَتْ مصادر إن المحكمة أَحَالَت أوراق القضية إلى إمارة المنطقة للتنفيذ، فيما يتطلع الأكاديمي إلى عفو أمير المنطقة، وإِسْقَاط الحكم كونه حقاً عاماً. حَسْبَ “عكاظ”.

وكانت النيابة العامة وجهت للأكاديمي تهمة الإساءة لجهات اعتبارية، مطالبة بتجريمه بموجب الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك في أعقاب تلقيها برقية من إمارة الباحة، دَعَت فيها إلى التحقيق مع الأكاديمي بعد رصد 8 تَغْرِيدات تناول فيها بالنقد الإمارة والجامعة، مُطَالِبَاً نزاهة بإِرْسَال محققين للبحث في العلاقة بين الطرفين، وطَالَبَتِ الإمارة بِالتَّحْقِيقِ مع الأكاديمي، ومساءلته عن أدلته، وإن لم تتوفر تتم إحالته إلى المحكمة لمجازاته.

وبَاشَرَتِ النيابة التحقيق مع الأكاديمي مطلع صفر 1438، فيما دافع الأكاديمي عن نفسه بأنه أراد الإصلاح من خلال النقد بالتَغْرِيدات.