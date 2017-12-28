وصفة سهلة من علماء النفس للتخلص من قلق الامتحانات

تواصل – وكالات:

يُوصي علماء النفس الطلاب المقدمين على الامتحانات أن ينظروا إليها بوصفها مجرد فترة زمنيّة لا تتجاوز الدقائق، ستمرّ لا محالة، ومع ذلك فإن هذه الفترة مفصلية ويعتمد عليها مستقبل هذا هؤلاء الطلاب.

وللاسْتِعْدَاد لفترة الامتحانات خطوات لا بُدَّ من أخذها بعين الاعتبار والعمل بها، وتتضمن هذه الخطوات امتلاك عادات جيدة للدراسة مثل التحضير الجيد للامتحان قبل أَيَّام من موعده، إلى جانب الاسترخاء والحصول على القسط الكافي من الراحة والنوم في الليلة السابقة للامتحان، والاستيقاظ مُبَكِّراً، والوصول إلى مكان الاختبار في وقت مبكر.

وفي سياق مواز، أكَّدَ أخصائيو التغذية على أهمية الغذاء الصحي خلال فترة الاختبارات وأن له عوائد نفسية تؤثر على الاسْتِعْدَاد الجيد للامتحان، وَأَشَارُوا إلى بعض الأطعمة المفيدة للمخ، مثل: العنب البري، والأفوكادو، والسالمون، والشاي الطازج، وعصير الرمان.