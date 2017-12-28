66 قتيلاً حصيلة معارك عنيفة في شمال غرب سوريا خلال 24 ساعة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

«العمل» توضح الجنسيات الـ 4 المعفاة من «المقابل المالي»

«العمل» توضح الجنسيات الـ 4 المعفاة من «المقابل المالي»

أجانب موقوفون في قضايا الفساد الكبرى.. و«ديلي ميل» توضّح جنسياتهم

أجانب موقوفون في قضايا الفساد الكبرى.. و«ديلي ميل» توضّح جنسياتهم

إيقاف خدمات أمير ومنعه من السفر بسبب مليون ريال مؤخر صداق

إيقاف خدمات أمير ومنعه من السفر بسبب مليون ريال مؤخر صداق

النائب العام يأمر بالقبض على الشاب المتحرش بـ«العاملة المنزلية»

النائب العام يأمر بالقبض على الشاب المتحرش بـ«العاملة المنزلية»

66 قتيلاً حصيلة معارك عنيفة في شمال غرب سوريا خلال 24 ساعة

66 قتيلاً حصيلة معارك عنيفة في شمال غرب سوريا خلال 24 ساعة
0

تواصل – واس:

قُتل 66 شَخْصَاً على الأقل بينهم 19 مَدَنِيّاً خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ جَرَّاء المعارك العنيفة بين قوات النظام وفصائل معارضة ومقاتلة عند أطراف محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وَفْقَ مَا أحصى المرصد السوري لحقوق الإِنْسَان، اليوم الْجُمُعَة.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن “قُتل 27 عنصراً من قوات النظام وحلفائها مقابل 20 مقاتلاً من الفصائل في الساعات الـ 24 الأخيرة؛ جَرَّاء المعارك في بلدات عِدَّة بمحافظة إدلب” محاذية لمحافظة حماة (وسط).

كما تَسَبَّبَت غارات النظام والغارات الروسية المرافقة للمعارك، بمَقْتَل 19 مَدَنِيّاً، بِحَسَبِ المرصد.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

سوريا.. 53 قتيلا في قصف جوي استهدف سوقا بريف حلب الغربي

سوريا.. 53 قتيلا في قصف جوي استهدف سوقا بريف حلب الغربي

المرصد السوري: مقتل وفقد 465 ألف شخص خلال الحرب

المرصد السوري: مقتل وفقد 465 ألف شخص خلال الحرب

اليمن.. معارك عنيفة بين الجيش الوطني والانقلابيين في «خب والشعف»

اليمن.. معارك عنيفة بين الجيش الوطني والانقلابيين في «خب والشعف»

سوريا.. مقتل 114 مدنيا بينهم 30 طفلاً بعد 20 يوماً من وقف إطلاق النار

سوريا.. مقتل 114 مدنيا بينهم 30 طفلاً بعد 20 يوماً من وقف إطلاق النار

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مقطع لشاب يتحرش جنسياً بخادمة.. ومطالبات بالقبض عليه فوراً
تقارير وحوارات

مقطع لشاب يتحرش جنسياً بخادمة.. ومطالبات بالقبض عليه فوراً

المزيد
تفاصيل عن قاتل أسرة الداعية الدحيم.. ماذا قال بعد الحادث؟
تقارير وحوارات

تفاصيل عن قاتل أسرة الداعية الدحيم.. ماذا قال بعد الحادث؟

المزيد
بعد 4 سنوات.. نهاية المخمور قاتل أبناء الداعية الدحيم في فاجعة «ياسمين الرياض»
تقارير وحوارات

بعد 4 سنوات.. نهاية المخمور قاتل أبناء الداعية الدحيم في فاجعة «ياسمين الرياض»

المزيد
ماذا حدث في حفل منتزه وادي نمار بالرياض؟
تقارير وحوارات

ماذا حدث في حفل منتزه وادي نمار بالرياض؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>