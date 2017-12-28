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«ولي العهد» يجتمع مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي

«ولي العهد» يجتمع مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي
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تواصل – واس:

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض مساء الخميس، مع معالي الشيخ ناصر بن صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الاستاذ خالد بن علي الحميدان.

فيما حضر من الجانب الكويتي، الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، والشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح وكيل وزارة الدفاع، والشيخ الفريق ركن عبدالله نواف الأحمد الصباح نائب رئيس هيئة أركان الجيش، والشيخ خالد صالح المحمد الصباح آمر القوة البرية، والشيخ عبدالله ناصر صباح الصباح، والشيخ حمد خالد الحمد الصباح مدير مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع.

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