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«جورج ويا» لاعب كرة القدم الشهير رئيساً لـ«ليبيريا»

«جورج ويا» لاعب كرة القدم الشهير رئيساً لـ«ليبيريا»
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تواصل – وكالات:

أصبح لاعب الكرة السابق الشهير “جورج ويا” رسمياً رئيساً لدولة ليبيريا، بعد فوزه في الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة.

وأوضحت اللجنة الوطنية الانتخابية في ليبيريا، أن “ويا” فاز في جولة الإعادة بنسبة 61,5 في المائة، بعد فرز 98,1 في المائة من الأصوات.

في المقابل، حصل نائب الرئيسة جوزف بواكاي، خصم ويا في الانتخابات، على 38,5 بالمائة، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكان “ويا” لاعباً عالمياً شهيراً احترف في عدد من الأندية الشهيرة، مثل تشيلسي، وباريس سان جيرمان، وميلانو، في تسعينيات القرن الماضي.

ومن المنتظر أن يتولى “ويا” مهامه رسمياً في 22 يناير 2018 خلفاً للرئيسة إيلين جونسون سيرليف.

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