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وزير الداخلية يُدشن مركز حرس الحدود في جزيرة الحويصات (صور)

وزير الداخلية يُدشن مركز حرس الحدود في جزيرة الحويصات (صور)
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تواصل – واس:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الدَّاخِلِيَّة، اليوم، مركز حرس الحدود في جزيرة الحويصات.

وكان في استقبال سُمُوّه لدى وصوله المركز، مَعَالِي مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي، وعدد مِن كبار ضباط حرس الحدود، وفور وصول سمو وزير الدَّاخِلِيَّة عزف السلام الملكي.

بَعْدَ ذَلِكَ أزاح سُمُوّه الستار عن اللوحة التذكارية معلناً افتتاح المركز، ثم استمع سُمُوّه لشرح موجز من مدير الإدارة الهندسية بحرس الحدود العقيد مهندس نبيل الرويثي عن أقسام المركز الذي تم تصميمه وَفْقَ أحدث تقنيات البناء الحديث على مساحة بلغت 150 ألف متر مربع.

عَقِبَ ذَلِكَ تجول سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف في المركز الذي يقوم بدور كبير في حماية الحدود البحرية، ومكافحة التهريب والتسلل وضبط الأمن، واطَّلَعَ سُمُوّه على تجهيزات الوسائط البحرية التابعة للمركز.

حضر الافتتاح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الدَّاخِلِيَّة.

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