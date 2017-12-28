الجيش اليمني يقتل 80 حوثياً خلال شهرين

تواصل – سامر محمد:

تمكن الجيش اليمني من قتل مَا لا يقل عن 80 من ميليشيا الحوثي، في حملة مكثفة مستمرة مُنْذُ شَهْرينِ، بِحَسَبِ صَحِيفَة “ذا ناشيونال” الإِمَارَاتية الناطقة بالإنجليزية.

وأشارت الصَحِيفَة، إلى أن القَتْلَى جَمِيعَاً سقطوا في حملات عسكرية مَدْعُومة من طائرات التحالف العَرَبِيّ، وتأكدت الصَحِيفَة من تلك المعلومات بعد تسلمها قائمة رسمية بالأسماء من الجيش اليمني.

وأَضَافَت، أن العدد الحقيقي لكل القَتْلَى في صفوف الحوثيين يعتقد أنه أكبر من ذلك، خَاصَّة أن هناك أسماء لم يتم التأكد منها غير أسماء القَتْلَى الـ80.

ونقلت الصَحِيفَة عن متحدث باسم الجيش اليمني، أن المئات من الضباط رفيعي المستوى في صفوف الميليشيا الحوثية قُتلوا بعد الحملة التي انْطَلَقَت في نوفمبر الماضي لاستعادة صنعاء من قبضة المتمردين.

وذكر المسؤول العسكري اليمني أن المتمردين فقدوا المسلحين المدربين لكنهم يحاولون إخفاء تلك الأخبار، وعلى الرغم من ذلك اضطروا لإِقَامَة جنازات لكثير من قادتهم رفيعي المستوى في صعدة مُؤخَّرَاً.