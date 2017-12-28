الجيش اليمني يقتل 80 حوثياً خلال شهرين

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

«العمل» توضح الجنسيات الـ 4 المعفاة من «المقابل المالي»

«العمل» توضح الجنسيات الـ 4 المعفاة من «المقابل المالي»

أجانب موقوفون في قضايا الفساد الكبرى.. و«ديلي ميل» توضّح جنسياتهم

أجانب موقوفون في قضايا الفساد الكبرى.. و«ديلي ميل» توضّح جنسياتهم

إيقاف خدمات أمير ومنعه من السفر بسبب مليون ريال مؤخر صداق

إيقاف خدمات أمير ومنعه من السفر بسبب مليون ريال مؤخر صداق

النائب العام يأمر بالقبض على الشاب المتحرش بـ«العاملة المنزلية»

النائب العام يأمر بالقبض على الشاب المتحرش بـ«العاملة المنزلية»

الجيش اليمني يقتل 80 حوثياً خلال شهرين

الجيش اليمني يقتل 80 حوثياً خلال شهرين
0

تواصل – سامر محمد:

تمكن الجيش اليمني من قتل مَا لا يقل عن 80 من ميليشيا الحوثي، في حملة مكثفة مستمرة مُنْذُ شَهْرينِ، بِحَسَبِ صَحِيفَة “ذا ناشيونال” الإِمَارَاتية الناطقة بالإنجليزية.

وأشارت الصَحِيفَة، إلى أن القَتْلَى جَمِيعَاً سقطوا في حملات عسكرية مَدْعُومة من طائرات التحالف العَرَبِيّ، وتأكدت الصَحِيفَة من تلك المعلومات بعد تسلمها قائمة رسمية بالأسماء من الجيش اليمني.

وأَضَافَت، أن العدد الحقيقي لكل القَتْلَى في صفوف الحوثيين يعتقد أنه أكبر من ذلك، خَاصَّة أن هناك أسماء لم يتم التأكد منها غير أسماء القَتْلَى الـ80.

ونقلت الصَحِيفَة عن متحدث باسم الجيش اليمني، أن المئات من الضباط رفيعي المستوى في صفوف الميليشيا الحوثية قُتلوا بعد الحملة التي انْطَلَقَت في نوفمبر الماضي لاستعادة صنعاء من قبضة المتمردين.

وذكر المسؤول العسكري اليمني أن المتمردين فقدوا المسلحين المدربين لكنهم يحاولون إخفاء تلك الأخبار، وعلى الرغم من ذلك اضطروا لإِقَامَة جنازات لكثير من قادتهم رفيعي المستوى في صعدة مُؤخَّرَاً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

اليمن.. إعادة فتح طريق «بيجان – مأرب» بعد تحريره من الحوثيين

اليمن.. إعادة فتح طريق «بيجان – مأرب» بعد تحريره من الحوثيين

«رويترز»: «أمازون» و«أبل» تسعيان للعمل بالمملكة والاستفادة من الشباب

«رويترز»: «أمازون» و«أبل» تسعيان للعمل بالمملكة والاستفادة من الشباب

مصرع وإصابة العشرات من ميليشيا الحوثي في معارك بعدة جبهات في اليمن

مصرع وإصابة العشرات من ميليشيا الحوثي في معارك بعدة جبهات في اليمن

تلفزيون باكستاني: رئيس وزراء البنجاب يصل الرياض لعقد اجتماعات مهمة

تلفزيون باكستاني: رئيس وزراء البنجاب يصل الرياض لعقد اجتماعات مهمة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مقطع لشاب يتحرش جنسياً بخادمة.. ومطالبات بالقبض عليه فوراً
تقارير وحوارات

مقطع لشاب يتحرش جنسياً بخادمة.. ومطالبات بالقبض عليه فوراً

المزيد
تفاصيل عن قاتل أسرة الداعية الدحيم.. ماذا قال بعد الحادث؟
تقارير وحوارات

تفاصيل عن قاتل أسرة الداعية الدحيم.. ماذا قال بعد الحادث؟

المزيد
بعد 4 سنوات.. نهاية المخمور قاتل أبناء الداعية الدحيم في فاجعة «ياسمين الرياض»
تقارير وحوارات

بعد 4 سنوات.. نهاية المخمور قاتل أبناء الداعية الدحيم في فاجعة «ياسمين الرياض»

المزيد
ماذا حدث في حفل منتزه وادي نمار بالرياض؟
تقارير وحوارات

ماذا حدث في حفل منتزه وادي نمار بالرياض؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>