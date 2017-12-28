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صاروخ في السماء وتصادم سيارات على الأرض (فيديو وصور)

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تواصل – وكالات:

تسبب إطلاق صاروخ سبيس إكس في كاليفورنيا، الأسبوع الماضي، بحادث سير بعد ظهور مشهد مثير للدهشة في السماء.

وأَظْهَرَت صور لحظة تسبب سائق (لا مبال)، بفوضى في الشارع العام، عند ظهور إشارات غريبة ورائعة في السماء، بالقرب من مدينة بانينج، بعد إطلاق الصاروخ.

ويُعتقد أن بعض السائقين توقفوا بِسَبَبِ انبهارهم بالكرة الضوئية الرائعة، والتي كانت مرئية في السماء لَيْلاً فوق لوس أنجلوس.

وانتشرت صور الإطلاق على مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، حيث ترك الصاروخ وراءه كرة ضوئية خاطفة للأنفاس، كما تباينت تكهنات السكان المحليين حول مصدر هذه الأَضْوَاء.

 

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