المتحمي لـ«تواصل»: 4 مراكز صحية بالقنفذة حصلت على اعتماد «سباهي»

تواصل – سلطان السهيمي

كشف ابراهيم المتحمي المتحدث الرسمي باسم صحة “قنفذة” عن حصول أربعة مراكز للرعاية الصحية الأولية بالقنفذة على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي”.

وأوضح المتحمي في تصريح خاص لـ”تواصل” أن مراكز الرعاية بالقنفذة نجحت في تحقيق معايير الإعتماد للرعاية الصحية الأولية من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

وأضاف المتحمي ، أن المراكز الأربعة هي ” مركز صحي أحد بني زيد ،مركز صحي عنيكر، مركز صحي الشعب، مركز صحي دوقة الثانية”.

ونجحت هذه المراكز في تطبيق معايير اعتماد الجودة وسلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية؛ ليصل مجموع ما تم إعتماده إلى ثمانية مراكز صحية حيث سبق هذه المراكز مركز صحي الخالدية ومركز صحي الشرقية ومركز صحي المظيلف ومركز صحي المعقص وعدد المراكز التي تتبع للشؤون الصحية بالقنفذة يبلغ 43 مركز صحي.