«ساما» ترفع إيقاف «وفا» للتأمين من إصدار وتجديد الوثائق الإلزامية للمركبات

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تواصل – فريق التحرير:

إلحاقاً لإعلان مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 27 / 11 / 1438هـ الموافق 19 / 08 / 2017م المتضمن منع الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا) من قبول مكتتبي تأمين إلزامي على المركبات، وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين إلزامي على مركبات جديدة اعتباراً من تاريخ 28 / 11/ 1438هـ الموافق 20 / 08 / 2017م.

تعلن مؤسسة النقد العربي السعودي أنها قررت السماح للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا) بقبول مكتتبين جُدد في تأمين المركبات الإلزامي، وبالتالي السماح لها بإصدار وتجديد وثائق تأمين المركبات الإلزامي اعتباراً من يوم الخميس 10/ 04/ 1439هـ الموافق 28/ 12 / 2017م.

وذلك بعد أن عالجت الشركة ملاحظات المؤسسة القائمة عند الإيقاف وأكدت التزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية وعدم الإخلال بالتسعير وذلك بالتطوير المستمر لنظام المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة. وأكدت التزامها في الاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية القائمة على الشركة.

وتدعو المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع “ساما تهتم” على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.

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