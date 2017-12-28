3 دول إفريقية تحظر «الشيشة» تمامًا.. تُدمِّر الأجيال

تواصل- سامر محمد

كشفت صحيفة “ذا ستار” الكينية عن أن الحكومة تدرس حظر “الشيشة” نظرا للمخاطر الصحية الناجمة عنها، مشيرة إلى أنها انتشرت بشكل لافت في كينيا خلال العام الماضي خاصة بين الشباب صغير السن، لكن معظم المدخنين ليسوا على دراية بالمخاطر وراء استخدامها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بالصحة الكينية أن المناقشات جارية بشأن حظر استخدامها مع عدد من الوزارات الكينية، مضيفا أن الحكومة تدرس حظرها وستقوم بذلك بالتأكيد.

وذكر المسؤول الكيني أن النقاش جار مع النائب العام من أجل إصدار تشريع يحظر استخدامها، في خطوة تأتي بعد أيام من قيام رواندا بحظرها لتصبح بذلك ثاني دولة أفريقية تحظر تدخين الشيشة بعد تنزانيا.

ولفتت إلى أن دول أخرى حول العالم قامت بحظرها كباكستان والأردن وسنغافورة والسعودية بعد أن أظهرت دراسات أن جلسة واحدة لتدخين الشيشة تعادل تدخين أكثر من 100 سيجارة، كما أن استخدام الشيشة قد يتسبب في انتقال أمراض خطيرة كالسل والالتهاب الكبدي.