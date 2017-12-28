متزوج أم مطلِّق؟.. تزوير وخلافات في نزاع على الميراث

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“طلق زوجته قبل أن يُتوفى أم ظلت على ذمته حتى وفاته؟” عنوان لتحقيقات تجريها النيابة العامة مع أسرة مُتَوَفَّى حدث تنازع على تركته بين أقربائه وزوجته، حيث يدعي الأقرباء أن المُتَوَفَّى طلقها قبل وفاته فيما تنفي الزوجة ذلك.

الواقعة التي ربما تحدث كَثِيرَاً في عالم الدراما، وقعت بالفعل في صعيد مصر، وتحديداً بمحافظة “المنيا”، حيث بدأت نيابة المنيا، التحقيق مع أسرة متوفى، بعدما كشف مفتش الصحة، عن محاولتهم تزوير في بيانات المُتَوَفَّى للتلاعب في الميراث.

ووَفْقَاً لصَحِيفَة “المصري اليوم” فقد تلقت الأجهزة الأمنية بَلَاغَاً من الدكتور هاني اسحق شحاتة مفتش صحة المنيا، يرصد واقعة تزوير في بيانات الحالة الاجْتِمَاعِيّة لمُتَوَفَّى بادعاء مطلقته أنها زوجته وليست طليقته.

وتدور أحداث القضية بين المواطن المصري «ه. ر. ع»، ٣٥ سنة، الذي أبلغ عن حالة وفاة خاله «ع. ع. ع»، ٦٦ سنة، وأقر في نموذج التبليغ أن المُتَوَفَّى مطلق رغم بيانات بطاقة الرقم القومي الصادرة في ١١ / ٢٠١٦ أنه متزوج.

وحال طلبه تَسَلُّم شهادة الوفاة رفض مفتش الصحة تسليمها له التزاماً بتعليمات وزارة الصحة بأن مستلم شهادة الوفاة لا بُدَّ وأن يكون من أَقَارِب الدرجة الأولى للمتوفى، في حين طلبت «زوجته» تَسَلُّم شهادة الوفاة كونها زوجة المتوفى، وباطِّلَاعها على بيانات التبليغ أقرت أنها زوجة المُتَوَفَّى وليست طليقته.

مفتش الصحة اضطر لتحرير محضر بقسم المنيا بكل تفاصيل الواقعة، وأبلغ الجهات الأمنية لاتخاذ الإِجْرَاءَات القانونية، بعد العرض على النيابة العامة بما يحفظ حقوق المواريث طِبْقَاً للقانون، ولمعرفة إن كان المُتَوَفَّى متزوجاً أم مطلقاً.