الجيش اليمني يعثر على مصنع يستخدمه الانقلابيون لصناعة المتفجرات

تواصل – واس:

قال الجيش الوطني اليمني ‘‘إنه عثر على مصنع متكامل يستخدمه الانقلابيون في صناعة المتفجرات بأنواعها‘‘.

ونقلت “وكالة الأنباء اليمنية” أمس الأربعاء، عن قائد كتيبة النصر التابعة للجيش الوطني العقيد ناصر القحيح قوله ‘‘إنه تم العثور على ستة حقول ألغام متفرقة ومتنوعة تقع في الجهة الشرقية من مديرية عسيلان، زرعتها الميليشيات قبل تحرير المديرية‘‘.

وكشف القحيح عن العثور على مصنع متكامل كانت تستخدمه الميليشيا في صناعة مختلف الأنواع من المتفجرات والعبوات الناسفة بعسيلان.

وتواصل الفرق المتخصص في نزع الألغام عمليات تطهير المناطق المحررة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة بعد أن تم تحريرها من سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.