لنشر ثقافة السلامة.. «مدني الجوف» يجتمع بقيادات تعليمية وجامعية

تواصل – أحمد الرمال:

اجتمع سعادة العميد محمد بن عبدالله القريني، مدير الدفاع المدني بمنطقة الجوف، بمندوبين من جامعة الجوف، وتعليم الجوف، والكلية التقنية بالجوف، للمساهمة في تطوير الأداء، والعمل على نشر ثقافة السلامة والحماية من المخاطر بين الطلبة ومنسوبي تلك الجهات.

وقال العميد القريني إن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعدادات لتفعيل الْيَوْمَ العالمي للدفاع المدني، والذي يصادف الأول من شهر مارس، والذي سيكون بمشيئة الله هذا العام تحت شعار “المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة”، متمنياً السلامة لجميع أبنائنا الطلبة.