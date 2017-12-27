مرور القصيم يستعد لاختبارات منتصف العام بـ240 دورية

تواصل – راضي الزويد:

أنهت إدارة مرور منطقة القصيم اسْتِعْدَاداتها لوضع الخطط المرورية اللازمة لاختبارات منتصف العام ١٤٣٩هـ؛ لتيسير أداء الطلبة والطالبات لاختباراتهم في سهولة ويسر.

وَأكَّدَ مدير إدارة مرور منطقة القصيم، العميد عبدالله بن ناصر المحترش، أن إدارة مرور المنطقة أنهت التنسيق مع إدارة التعليم بمنطقة القصيم، واستعراض كافة المهام والآلية التي سيتم العمل بها خلال فترة الاختبارات بما يكفل انسيابية الحركة المرورية أثناء أداء الطلبة والطالبات لاختباراتهم، والعمل على منع أَي تجاوزات أو مخالفات سلبية قد تؤثر على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق بوجه عام.

وكانت إدارة مرور منطقة القصيم، ممثلة بمدير شعبة السير بمرور القصيم العقيد عمر العبداللطيف، الذي عقد اجْتِمَاعَاً مشتركاً مع مساعد مدير تعليم القصيم للشؤون التعليمية الأُسْتَاذ صالح الجاسر لمناقشة وضع الترتيبات اللازمة موضع التنفيذ من بداية اليوم الأول للاختبارات حتى الانتهاء منها.

وأَوْضَحَ المحترش، أن إدارة مرور القصيم ستشارك بأكثر من ٢٤٠ دورية رسمية وسرية وبحث سري؛ لتسهيل وتأمين الحركة المرورية على الطرق والمحاور الرَئِيسِيّة بمدينة بريدة وكافة محافظات المنطقة، وكذلك أمام المدارس والجامعات بالمنطقة، مُبَيِّنَاً أن جميع شعب وأقسام المرور بالمنطقة قد استعدت بخطط مرورية لِهَذَا الغرض.

وَأكَّدَ مدير مرور مِنْطَقَة القصيم أن تلك الاسْتِعْدَادات تأتي تنفيذاً لتوجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي أمير مِنْطَقَة القصيم، وسمو نائبه، ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر الطالب، ومدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد البسامي.