برودة نسبية ولطيف نهاراً.. تعرف على توقعات طقس نهاية الأسبوع

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قال عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ وعضو تسمية الحالات ‘‘إن حالة الطقس المتوقعة في أنحاء المملكة خلال إجازة نهاية الأسبوع، تتراوح بين معتدلة وباردة، لا سيما في ساعات الليل، لكن لا توجد أنباء متوقعة عن موجات ثلجية، أو مطيرة شديدة، أو رياح عنيفة‘‘.

وأَضَافَ الحصيني، أن المناطق الشمالية والوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية وشرقها ونجران ستكون أجواؤها معتدلة نَهَارَاً، وباردة ليلاً، وكذلك الحال في المنطقة الشرقية، أما عن الأجواء بالساحل الغربي من ينبع إلى جازان، مُرُورَاً بمكة وجدة، فستكون لطيفة نَهَارَاً وليلاً، لكنها تميل للبرودة خارج المدن.

ونصح خبير الطقس محبي البر ورواد المُنْتَزَهات بارتداء ملابس شتوية متوسطة في المناطق الشمالية والوسطى، وخفيفة نسبياً في المنطقة الشرقية.

وتوقع الحصيني سقوط أَمْطَار خفيفة على أجزاء المرتفعات الجنوبية الغربية وسواحلها، بِإِذْنِ اللهِ، مُنَوِّهَاً إلى احتمالية نشاط متوسط للرياح وغبار خفيف على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف وشرق المرتفعات الغربية.