بريدة.. مدرسة أبي موسى الأشعري لتحفيظ القرآن تنفذ برنامج «غذاؤك الصحي» (صور)

تواصل – راضي الزويد:

في إطار فعاليات اليوم المفتوح، أقامت مدرسة أبي موسى الأشعري لتحفيظ القُرْآن الكريم ببريدة، اليوم الأربعاء، برنامج ‘‘غذاؤك الصحي‘‘، وذلك في حضور قائد المدرسة فتال الأسلمي، ووكيل المدرسة علي الهجرس، والمرشد الصحي الأستاذ إبراهيم المحيميد، ورائد النشاط راضي الزويد وجميع المعلمين.

تخلل البرنامج، الذي بدأ بآيات من الذكر الحكيم، برامج تنشيطية وترفيهية، وألعاب رياضية، وجاءت كلمة قائد المدرسة فتال الأسلمي، والتي حث خلالها الطلاب على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه، وطاعة ولي الأمر، ودعا الله أن يحفظ الحكومة الرشيدة من كل مكروه، وأن يحمي البلاد.

اختتمت الفعاليات، بأنشودة بِعُنْوَان: “غذاؤك الصحي” قدمها مجموعة من الطلاب، الذين أقاموا السوق الشعبي بِعُنْوَان: “التاجر الصغير”.