بريدة.. مدرسة أبي موسى الأشعري لتحفيظ القرآن تنفذ برنامج «غذاؤك الصحي» (صور)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

النائب العام يأمر بالقبض على الشاب المتحرش بـ«العاملة المنزلية»

النائب العام يأمر بالقبض على الشاب المتحرش بـ«العاملة المنزلية»

مقطع لشاب يتحرش جنسياً بخادمة.. ومطالبات بالقبض عليه فوراً

مقطع لشاب يتحرش جنسياً بخادمة.. ومطالبات بالقبض عليه فوراً

«العقاري» لـ«تواصل»: لا تفاصيل لدينا عن قرار «الشورى» إعفاء المرابطين من القروض

«العقاري» لـ«تواصل»: لا تفاصيل لدينا عن قرار «الشورى» إعفاء المرابطين من القروض

«الداخلية» تحذر المعلمين والمعلمات

«الداخلية» تحذر المعلمين والمعلمات

بريدة.. مدرسة أبي موسى الأشعري لتحفيظ القرآن تنفذ برنامج «غذاؤك الصحي» (صور)

بريدة.. مدرسة أبي موسى الأشعري لتحفيظ القرآن تنفذ برنامج «غذاؤك الصحي» (صور)
0

تواصل – راضي الزويد:

في إطار فعاليات اليوم المفتوح، أقامت مدرسة أبي موسى الأشعري لتحفيظ القُرْآن الكريم ببريدة، اليوم الأربعاء، برنامج ‘‘غذاؤك الصحي‘‘، وذلك في حضور قائد المدرسة فتال الأسلمي، ووكيل المدرسة علي الهجرس، والمرشد الصحي الأستاذ إبراهيم المحيميد، ورائد النشاط راضي الزويد وجميع المعلمين.

تخلل البرنامج، الذي بدأ بآيات من الذكر الحكيم، برامج تنشيطية وترفيهية، وألعاب رياضية، وجاءت كلمة قائد المدرسة فتال الأسلمي، والتي حث خلالها الطلاب على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه، وطاعة ولي الأمر، ودعا الله أن يحفظ الحكومة الرشيدة من كل مكروه، وأن يحمي البلاد.

اختتمت الفعاليات، بأنشودة بِعُنْوَان: “غذاؤك الصحي” قدمها مجموعة من الطلاب، الذين أقاموا السوق الشعبي بِعُنْوَان: “التاجر الصغير”.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

طالبة تلقي بنفسها من الطابق العلوي بمدرسة في الدمام

طالبة تلقي بنفسها من الطابق العلوي بمدرسة في الدمام

قد يصل لـ1600 ريال.. «حساب المواطن»: دخل الأسرة وعدد أفرادها يحددان قيمة الدعم

قد يصل لـ1600 ريال.. «حساب المواطن»: دخل الأسرة وعدد أفرادها يحددان قيمة الدعم

برنامج توعوي لخلو منطقة الحرم النبوي من التدخين

برنامج توعوي لخلو منطقة الحرم النبوي من التدخين

كينيا.. الشرطة تداهم مدرسة إسلامية وتعتقل معلمين وتحتجز 100 طفل

كينيا.. الشرطة تداهم مدرسة إسلامية وتعتقل معلمين وتحتجز 100 طفل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مقطع لشاب يتحرش جنسياً بخادمة.. ومطالبات بالقبض عليه فوراً
تقارير وحوارات

مقطع لشاب يتحرش جنسياً بخادمة.. ومطالبات بالقبض عليه فوراً

المزيد
تفاصيل عن قاتل أسرة الداعية الدحيم.. ماذا قال بعد الحادث؟
تقارير وحوارات

تفاصيل عن قاتل أسرة الداعية الدحيم.. ماذا قال بعد الحادث؟

المزيد
بعد 4 سنوات.. نهاية المخمور قاتل أبناء الداعية الدحيم في فاجعة «ياسمين الرياض»
تقارير وحوارات

بعد 4 سنوات.. نهاية المخمور قاتل أبناء الداعية الدحيم في فاجعة «ياسمين الرياض»

المزيد
ماذا حدث في حفل منتزه وادي نمار بالرياض؟
تقارير وحوارات

ماذا حدث في حفل منتزه وادي نمار بالرياض؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>