شاهد.. أم تبكي بحرقة بسبب ابنها العاق والشيخ «بوبشيت»: يرد

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل مقطع لمكالمة هاتفية مؤثرة بين أحد الأمهات المكلومات بعقوق ابنها وبعده عن الله، وفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بوبشيت، مدير عام مركز زاد الحكمة للاسْتشَارات بالأحساء، خلال إحدى حلقات برنامج “المستشار الأسري” بقناة المجد.

وخلال المكالمة، انفجرت الأم، والتي تدعى “أم تركي”، بالبكاء، وهي تروي للشيخ قصة معاناتها مع ولدها الذي لا يصلي، ويشرب المسكرات، ويرافق صحبة سوء تزين له مَا يفعل، ولا يلتفت لأمه أو نصائحها، مُشِيرَةً إلى أنه أراد أن يرافق فتاة، فعرضت عليه أن تخطبها له، إن كانت صالحة، وكان يشعر ناحيتها بألفة ومودة، لكنه رفض وأراد أن يرافقها في الحرام.

من ناحيته، حَذَّرَ الشيخ “بوبشيت” كل من يصل عقوقه بأمه وأبيه، بِسَبَبِ تقصيره معهم، أو تقصيره مع ربه أو عدم صلاحه، إلى أن يبكيهم بهذا الشكل، مُؤكِّدَاً أنه لن يشعر بالسعادة أو الاستقرار، لا سيما عندما يترافق الأَمْر مع تعاطي المخدرات والمسكرات، والتي تذل المرء وتحرمه من كل شَيْء جميل.