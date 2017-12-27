«تحالف الشرعية»: الحوثيون أطلقوا 83 صاروخا على المملكة ومجلس الأمن ندد بها

تواصل – فريق التحرير:
أعلن الناطق باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، أنه يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقرارات الدولية لمنع تهريب السلاح إلى اليمن.
وأضاف المالكي خلال مؤتمر صحفي لتحالف دعم الشرعية في اليمن، نرحب بالمواقف الصادرة في مجلس الأمن المنددة بإطلاق ميليشيات الحوثي الصواريخ الباليستية.
وكشف متحدث التحالف، أن الحوثيين أطلقوا 83 صاروخا على المملكة، مضيفا أنهم منحوا تصاريح لدخول 5 سفن إلى ميناء الحديدة هذا الأسبوع.
وتابع المالكي، أن التحالف العربي سيتخذ كل الإجراءات لتقديم المساعدات الغذائية والطبية إلى الشعب اليمني
وأوضح ان قوات الشرعية اليمنية بدعم من التحالف العربي تمكنت من تطهير محافظة شبوة من ميليشيات الحوثي