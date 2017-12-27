«تحالف الشرعية»: الحوثيون أطلقوا 83 صاروخا على المملكة ومجلس الأمن ندد بها

وكشف متحدث التحالف، أن الحوثيين أطلقوا 83 صاروخا على المملكة، مضيفا أنهم منحوا تصاريح لدخول 5 سفن إلى ميناء الحديدة هذا الأسبوع.



وتابع المالكي، أن التحالف العربي سيتخذ كل الإجراءات لتقديم المساعدات الغذائية والطبية إلى الشعب اليمني



وأوضح ان قوات الشرعية اليمنية بدعم من التحالف العربي تمكنت من تطهير محافظة شبوة من ميليشيات الحوثي