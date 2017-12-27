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«جامعة حائل» توقف «أستاذة جامعية» لبيع أبحاثها للطالبات

«جامعة حائل» توقف «أستاذة جامعية» لبيع أبحاثها للطالبات
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تواصل – فريق التحرير:

قررت جامعة حائل، اليوم الأربعاء، وقف أستاذة جامعية تعمل في إحدى الكليات، وكف يدها عن العمل؛ بِسَبَبِ مخالفتها الأنظمة بكتابة أبحاث وبيعها على طالباتها.

وأَضَافَت الجامعة، في بيان نشرته عبر حسابها على “تويتر”، أنه تم إسناد عمليات اختبار مقرراتها والتصحيح وجميع العمليات المتعلقة بهذه المقررات إلى لجنة أكاديمية تم تشكيلها لِهَذَا الغرض.

وأكدت جامعة حائل، وَفْقَاً للبيان، لجميع طلابها وطالباتها ومنسوبيها، أن مراقبة أداء العمل الأكاديمي يعد من الأولويات التي تحرص عليها الجامعة لِضَمَانِ سلامة مخرجاتها.

 

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