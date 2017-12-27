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البرلمان العربي: إيران تدعم «الحوثي» بالصواريخ علناً.. وسنعتمد «قراراً» بشأن اليمن غداً

البرلمان العربي: إيران تدعم «الحوثي» بالصواريخ علناً.. وسنعتمد «قراراً» بشأن اليمن غداً
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تواصل – فريق التحرير:

أكد رئيس البرلمان العَرَبِيّ، اليوم الأربعاء، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، أن نظام إيران بدأ بشكل علني وصريح بتزويد ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية لتهديد أمن المنطقة.

وأَضَافَ السلمي: “سنعتمد يوم غد الخميس قَرَارَاً بِشَأْنِ الحالة في اليمن ونؤكد على شرعية الرئيس هادي”، وَفْقَاً لـ”الإخبارية”.

يُذْكَرُ أَنَّ السلمي أكَّدَ على اهتمام البرلمان باليمن، مُشَدّداً على أن دعم البرلمان لليمن لم يكن وليد اللحظة، بل دَائِمَاً على جدول أَعْمَال اللجنة السياسية والبرلمان العَرَبِيّ باسْتِمْرَار.

وأَضَافَ رئيس البرلمان العَرَبِيّ، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة: “موقفنا واضح: ندعم الشرعية في اليمن، ممثلةً في الرئيس عبد ربه منصور هادي، أو مجلس النواب برئاسة علي الشدادي رئيس البرلمان اليمني”.

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