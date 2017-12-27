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اختتام فعاليات تمرين «صقر الجزيرة» السنوي بالكلية الحربية

اختتام فعاليات تمرين «صقر الجزيرة» السنوي بالكلية الحربية
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تواصل – واس:

بِرِعَايَةِ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، قائد القوات البرية الملكية السعودية، أقامت كلية الملك عبدالعزيز الحربية، حفل ختام فعاليات تمرينها السنوي “صقر الجزيرة 15″، للدورة 76 في ميادين الكلية.

واستمع سمو الأمير فهد بن تركي إلى إيجاز عن محطات التمرين كافة، التي اشتملت على عدد من العمليات التقليدية وغير التقليدية، وحاكت التحديات التي تعيشها قواتنا المسلحة في الفترة الحالية.

بَعْدَ ذَلِكَ انْتَقَلَ سُمُوّه إلى ميدان التمرين السنوي وتجول في الميدان، واطَّلَعَ على مواقع الطلبة، مستمعاً إلى إيجاز تنفيذ عملية الهجوم للسرية، كذلك إيجاز أمر عمليات أحد الفصائل المنفذة على الطاولة الرملية، ثم تابع من المنصة سير العملية القتالية التي اشتملت على الرماية الحية بالأسلحة الشخصية، وقذائف الهاون، والقنابل الدخانية، وكذلك استخدام الطيران العَمُودي في الإخلاء الطبي.

بعدها شاهد الأمير تمرين القتال في المناطق المبنية، والعمليات التي احتوت على الواجبات المُهِمَّة المستخدمة في القتال بالمناطق المبنية، منها: (الاقتحام، والإخلاء الطبي، والتطهير).

وأبدى سمو قائد القوات البرية، عقب نهاية التمرين، إعجابه بما وصل إليه طلبة الكلية من احترافيه في الأداء تدل على قوة ومتانة الإعداد الذي تلقوه طيلة تدريبهم في الكلية، مُبَيِّنَاً أن المطلوب منهم أكثر وأكبر للدفاع عن حدود الوطن ومقدساته.

يُذْكَرُ أَنَّ “صقر الجزيرة”، تمرين سنوي تقيمه الكلية الحربية لطلبتها من القسم النهائي؛ لِلتَّأكُّدِ من احترافية الطلبة ومدى جاهزيتهم في تحمل الأعباء القيادية التي سيواجهونها بعد التخرج، وبعد المرحلة الأخيرة من مراحل التدريب الميداني التي تحاول الكلية تطويرها والاسْتِعْدَاد لها بشكل أفضل في كل عام.

حضر الحفل عَدَدٌ من رؤساء الهيئات، ومُدِيرِو الإدارات، وقادة الأسلحة بالقوات البرية.

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