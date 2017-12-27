«عريقات»: سنعاقب «جواتيمالا» على نيتها نقل سفارتها للقدس

تواصل – واس:

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى الأمم المتحدة “لمعاقبة” جواتيمالا على نيتها نقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس.

وبين عريقات في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن قرار غواتيمالا “مخالف” للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، و12 قَرَارَاً من قرارات مجلس الأمن تتعلق بالقدس.

وَأَشَارَ عريقات، إلى أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحرم نقل السفارات أو البعثات والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مُؤكِّدَاً أن تلك المسألة تتعلق بأمن واستقرار وسلامة المنطقة.

وأَعْرَب عريقات عن خشيته، أن يكون القرار الأمريكي مقدمة لفرض الحقائق الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بضم الكتل الاستيطانية أو القدس.

وَأكَّدَ أن الولايات المتحدة الأمريكية، بقرارها لم تعزل نفسها كطرف عن عملية السلام؛ بل أصبحت طرفاً في المشكلة وتدمير خيار الدولتين.