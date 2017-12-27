«الطيران المدني»: مايو 2018.. افتتاح مطار جدة الجديد بإمكانات عملاقة

تواصل – واس:

أعلن رئيس الهَيْئَة العامة للطيران المَدَنِيّ، عبدالحكيم بن محمد التميمي، بأن الافتتاح الأولي والتشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بمحافظة جدة سيكون في شهر مايو 2018م.

وَأكَّدَ التميمي، خلال حديثه في مؤتمر إعمار منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة، على أهمية البنية التحتية من مطارات وطرق ومواصلات، والتي تعدّ من أكبر المجالات في الإنْفَاق الحُكُومِيّ بالمملكة، مُشِيدَاً بما تشهده منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة من مشاريع كبرى، حيث تعد من أكبر مناطق المملكة في الْوَقْت الْحَالِي من حيث حجم المشاريع.

وَأَشَارَ إلى أن مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، ضخم وعملاق، حيث يَشْتَمِل عَلَى صالات سفر بمساحة (810) آلاف م2، ويحتوي على (200) كاونتر لإنهاء إِجْرَاءَات السفر و(80) كاونتر خدمة ذاتية، بِالإِضَافَةِ إلى أن عدد الطائرات الممكن استقبالها في وقت واحد (70) طائرة متصلة بالصالة، و(28) طائرة متصلة بالساحات.

وبيَن التميمي أن الدولة تهدف إلى فتح باب الحج والعمرة حَسْبَ رؤية المملكة 2030م، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى (30) مليون معتمر.

‎وقال رئيس الهَيْئَة العامة للطيران المَدَنِيّ: “هذا الملتقى المميز يعكس واقع مَا نشهده في بلادنا الحبيبة من تطور وازدهار بقيادة قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حَفِظَهُم اللهُ – وما نشهده اليوم من حراك حُكُومِيّ مميز وبرامج تنموية كبيرة نحو هدفٍ واحد لنا جَمِيعَاً وَهُوَ تحقيق رؤية المملكة 2030، هو حافز دائم لنا كمسؤولين على الإنجاز والتطوير والتغيير للأفضل بِإِذْنِ اللهِ”.

وأَضَافَ التميمي، أن النقل الجوي يعتبر الوسيلة المفضلة للحجاج والمعتمرين من داخل المملكة ومن خارجها، حيث وصل عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو لعام 2017م (1.648.906) حاجاً، بينما وصل عدد المعتمرين القادمين عبر الجو لعام 2017م (5.664.208) معتمراً.

‎كما أكَّدَ على أهمية مطار الطائف الدولي الجديد الذي سيكون مسانداً لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حَيْثُ إِنَّ الهَيْئَة قامت بإسناد مطار الطائف الجديد إلى القطاع الخاص، وسيؤمن المطار الجديد بعد افتتاحه تجربة مريحة للزائرين والحجاج والمعتمرين، ومن المتوقع أن يفتتح المطار في ديسمبر 2020م.

وَنَوَّهَ التميمي إلى اتفاق الهَيْئَة العامة للطيران المَدَنِيّ مع المطور الجديد لمطار الطائف الدولي على تطوير الصالات الحالية؛ وَذَلِكَ لِاستيعاب الحجاج والمعتمرين، مُضِيفَاً بأن الموسم القادم سيشهد استقبال جزء أكبر من الحجاج والمعتمرين القادمين إلى المملكة عن طريق مطار الطائف.