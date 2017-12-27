أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأميرة نورة بنت سعود (صورة)

تواصل – واس:

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، صلاة الميت على الأميرة نورة بنت سعود بن هذلول – رحمها الله – وذلك عقب صلاة العصر بجامع الإمام تركي بن عبدالله.

وأدى الصلاة سماحة المفتي عام المملكة رئيس هَيْئَة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإِفْتَاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وصاحب السمو الأمير مشاري بن سعود بن ناصر، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز عياف وزير الحرس الوطني، وأشقاء الفقيدة الأمراء: (هذلول، وفهد، وخالد، ونواف) وابنها الأمير ماجد بن محمد بن عبدالمحسن، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين، وجمعٌ من المواطنين.